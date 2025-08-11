"Mağara sanıyorduk... Mısır'da da aynısı varmış"

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Köseveli kırsal Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde yer alan ve vatandaşların yıllardır mağara olarak bildiği yapının, aslında binlerce yıllık kaya mezarları olduğu ortaya çıktı. Keşfin ardından harekete geçen Şanlıurfa Valiliği yapıyı koruma altına aldı.

"Mağara sanıyorduk"

Mahalle sakinleri, fıstık tarlası içerisinde yer alan ve yeraltına oyulmuş odalardan oluşan yapının geçmişte hayvan barınağı ya da depo olarak kullanılan bir yapay mağara olduğunu düşünüyordu. Ancak yapılan incelemeler neticesinde, buradaki yapıların tarihi kaya mezarları olduğu ortaya çıktı.

Mahallenin eski muhtarı Mehmet Kaya, "Daha önce burayı kimse bilmiyordu. Bundan 5-10 sene önce burada mağara olduğunu öğrendik. Defineciler mi açmış, yoksa başkası mı bilmiyoruz. Sonra da buranın valilik tarafından koruma altına alınacağını duyduk. Biz mağara olarak biliyorduk. Sonradan fark ettik ki milletin dediğine göre buraya kaya mezarı diyorlarmış. Tam bilmiyorum ama Mısır’da da aynısı varmış diyorlar" diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesabından duyurdu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin kültür envanteri çalışması kapsamında tarihi dokunun kayıt altına alındığını belirtti.

Suruç’a bağlı Köseveli Mahallesinde bulunan kaya mezarın mahalle merkezinin yaklaşık 1 kilometre batısında yer aldığını aktaran Şıldak şunları söyledi:

"Kaya mezar, dromoslu ve tek odalı formda doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Dromosun her iki yanında 3 adet niş bulunuyor. Kapı açıklığı, batı yönde ve iç mekanın kapı girişinin yanında haç betimi görülüyor. Mezar girişinin her iki yanında 2 adet loculus mevcut. Odanın üç cephesinde, simetrik biçimde 3 adet yuvarlak kemerli girişe sahip üçer adet klineli mezar bölümü yer alıyor. Bu bölümlerin her iki yanında, dikdörtgen formlu, kimisinde bir, kimisinde ikişer adet klineleri olan mezar bölümleri bulunuyor. Mezar odasında, dikdörtgen girişe sahip olan toplam 6 adet açıklık var. Mezar odasının her üç cephesinde bulunan tonozlu bölümlerin üzerinde kitabe görülüyor" ifadelerine yer verdi. İHA