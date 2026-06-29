Marmaris’i bir haftada üç kruvaziyer ziyaret edecek

İkinci büyük ziyaret ise 30 Haziran 2026 Salı günü olacak. MSC Divina, saat 07.00'de Marmaris Limanı'na giriş yapacak. Yaklaşık 5 bin yolcu ve mürettebat taşıyan dev kurvaziyer, saat 17.00'ye kadar limanda kalacak. Haftanın en yüksek yolcu kapasitesine sahip gemisi olan MSC Divina'nın ilçede ciddi bir hareketlilik oluşturması bekleniyor. Haftanın üçüncü kruvaziyeri ise 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Marmaris'e gelecek. Mein Schiff 5, saat 07.00 ile 18.00 arasında limanda bulunacak. Gemide yer alan yaklaşık 3 bin 500 yolcu ve mürettebat da Marmaris'in doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.