Her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Meltwater’ın “2023 Türkiye Online Tatil ve Seyahat Raporu” yayınlandı.

UÇAK BİLETİ SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ

Partnerleri arasında yerli ve yabancı çok sayıda tatil sitesi bulunan Avantajix.com’un derlemelerine göre, geçen yıl online tatil seyahat harcamaları arasında en yüksek payı 74,1 milyar TL ile uçak bileti alımları oluşturdu.

Online satın alınan otel konaklamaları için ödenen para ise 62 milyar TL oldu.

Online alımlarda üçüncü sırada en fazla harcama ise 30,4 milyar TL ile paket haline satılan tur ya da otel konaklamalarına yapıldı.

Rapora göre diğer online satın alımlar şöyle sıralandı:

Fırsat tatiller (9 milyar 861 milyon TL), araç kiralama (4 milyar 932 milyon TL), uzak mesafe otobüs yolculukları (4 milyar 218 milyon TL), tren seyahati (623 milyon TL), gemi tatili (58 milyon TL)

EN YÜKSEK ARTIŞ OTEL KONAKLAMALARINDA

Geçen yıl yapılan online satışlar, 2021 yılına göre otel konaklamalarında yüzde 188, uçak bileti alımlarında yüzde 93, fırsat tatillerinde yüzde 67, paket tur ya da otelde yüzde 49, gemi tatilinde yüzde 33, tren biletinde yüzde 31, uzun yol otobüs biletinde yüzde 29 arttı. Geçen yıl online satışları bir önceki yıla göre gerileyen (eksi yüzde 9,3), tek sektör araç kiralama oldu.

DOLAR BAZINDA ARTIŞ YÜZDE 147

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, online tatil-seyahat harcamalarında geçen yıl rekor satışların gerçekleştiğini anımsatarak, “We Are Social ve Meltwater’ın araştırmaları ABD Doları üzerinden yapılıyor. Önceki yıl online tatil-seyahat harcaması 4 milyar 224 milyon ABD Doları düzeyindeydi. 2022 yılında satışlar 10 milyar ABD Doları’nın üzerinde gerçekleşti. Dolar bazında da yüzde 147’lik artış söz konusu” dedi.

İNTERNETTEN SATIN ALMAK DAHA AVANTAJLI

Tatil ve seyahatlerin internet üzerinden satın alınmasının birçok avantajının olduğunun altını çizen Kayral, şunları söyledi:

“Oteller acentalarla ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından otel fiyatları acentalar arasında farklılık gösterebilir. Karşılaştırma sitelerini kullanarak acentalar arasında en uygun fiyatı vereni bulmak mümkün. Özellikle fırsat siteleri, erken rezervasyondan dahi ucuza tatil imkânı sağlayabilir. Yurt içi ya da yurt dışı tatil harcamalarının Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılması yüzde 10’lara varan ekstra nakit para kazanma imkânı sağlar. İnternette yerli-yabancı kavramı yok. Türkçe yayın yapan çok sayıda yabancı siteden Türk otelleri için çok rekabetçi fiyatlar alınabilir.”