Şehir hayatından kaçış noktası: 1600 rakımda bir doğa harikası

Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde ilkbaharın gelişiyle birlikte doğa yeniden canlandı. İlçeye bağlı Aşağıkoyunlu köyünde bulunan Balık Gölü, eşsiz manzarasıyla görenleri adeta büyüledi.
İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve bin 600 rakımda yer alan göl, çevresini saran ladin ve çam ormanlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
İlkbaharla birlikte eriyen kar sularının beslediği göl çevresinde oluşan canlı doğa, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Köy içerisinde yer alan Balık Gölü, sakin atmosferi, temiz havası ve doğal güzelliğiyle özellikle şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.