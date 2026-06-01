Sosyal medyadaki "Fırsat" ilanlarına dikkat: Ucuz tatil vaadine kanmayın! İşte sahte rezervasyonları ayırt etmenin yolları

Kılıç, tüketicilerin mağduriyet yaşadığı tutara göre başvuru mercilerini şöyle sıraladı:

"186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda ticaret il müdürlükleri ve kaymakamlıklarda faaliyet gösteren tüketici hakem heyetine başvurulmalıdır. Vatandaşlarımız adliyeye gitmeden, evlerinden internet vasıtasıyla e-Devlet (TÜBİS) üzerinden bu başvuruyu çok kolay ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirler. 186 bin liranın üstündeki uyuşmazlıklarda, doğrudan tüketici arabulucuları ve tüketici mahkemeleri yetkilidir. Ancak burada çok önemli bir yasal zorunluluk vardır o da mahkemeye dava açmadan önce, tüketici arabulucusuna başvurulması şarttır. Arabulucuya gitmeden açılan davalar, usulden reddedilir. Paket tur sözleşmeleri, ödeme dekontları, fatura ve broşür gibi tüm belgeler olası bir uyuşmazlıkta yasal delil niteliğindedir. Lütfen belgelerinizi saklayın ve haklarınızı sonuna kadar savunun."