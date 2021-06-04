Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress, Almanya’ya seyahat edecek tüm yolcuların 6 Haziran’dan itibaren karantina uygulamasından tamamen muaf tutulacağını duyurdu.

SunExpress’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Değerli yolcularımız, 6 Haziran itibarıyla Alman Hükümeti, Türkiye’yi yüksek riskli ülkeler listesinden çıkarıp riskli ülkeler listesine dahil edecektir. Bu doğrultuda ilgili tarihten itibaren Almanya’ya seyahat edecek tüm yolcularımızın karantina uygulamasından tamamen muaf tutulacağını paylaşmaktan mutluluk duyarız. Seyahatinizden önce Kovid-19 test sonucu veya aşı/bağışıklık sertifikası sunma zorunluluğunun aynı şekilde devam edeceğini hatırlatmak isteriz.”

https://twitter.com/SunExpress/status/1400819209089789963?s=20