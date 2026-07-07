ROKETSAN'ın TAYFUN füzesine NATO’dan yoğun ilgi: Yeni iş birlikleri masada

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin NATO ülkeleri için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Avrupa ile ortak üretim modellerinin devreye alınması halinde savunma ihracatının kısa sürede 15-20 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini belirten İkinci, TAYFUN füze ailesine yönelik uluslararası ilginin de hızla arttığını ifade etti.

NATO Zirvesi Türkiye için yeni iş birliklerinin kapısını açtı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen Savunma Sanayii Forumu'nun önemli görüşmelere ev sahipliği yaptığını belirten Murat İkinci, NATO üyesi ülkelerin savunma şirketleriyle çok sayıda temas gerçekleştirdiklerini söyledi.

İkinci, görüşmelerin özellikle ortak üretim, mühimmat sistemleri, akıllı mühimmatlar, hava savunma sistemleri ve insansız sistemler üzerine yoğunlaştığını belirterek, birçok iş birliğinin imza aşamasına geldiğini ifade etti.

"İhracat 15-20 milyar doları geçebilir"

Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının Avrupa'nın artan savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olduğunu vurgulayan İkinci, ortak üretim modelinin hem NATO hem de Türk savunma sanayisi açısından önemli fırsatlar sunacağını söyledi.

İkinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen seneyi 10 milyar dolar ihracatla kapattık. Eğer böyle bir işbirliği modelini açabilirsek bu çok hızlı bir şekilde 15-20 milyar dolarları geçecek."

Avrupa'nın ihtiyaçları Türkiye'nin tedarik zinciriyle karşılanabilir

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, Türkiye'nin en büyük avantajlarından birinin geniş savunma sanayisi ekosistemi olduğunu belirtti.

Yaklaşık 3 bin 500 savunma sanayi firmasından 2 bine yakınının aktif üretim yaptığını ifade eden İkinci, Avrupa'da benzer ölçekte bir tedarik zinciri bulunmadığını söyledi.

Türkiye'nin bu altyapısıyla NATO ülkelerinin üretim kapasitesi ihtiyacını hızla karşılayabilecek konumda olduğunu vurgulayan İkinci, büyük uluslararası savunma şirketleriyle ortak üretim modellerinin değerlendirildiğini kaydetti.

TAYFUN füzesine NATO ülkelerinden yoğun ilgi

Murat İkinci, NATO'nun caydırıcılık stratejisinde uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, TAYFUN füze ailesinin bu alandaki en kritik projelerden biri olduğunu söyledi.

Karadeniz'de gerçekleştirilen son testte TAYFUN'un arayıcı başlık sayesinde hareket halindeki deniz hedeflerini vurma kabiliyeti kazandığını belirten İkinci, bunun sistemin operasyonel yeteneklerini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Hipersonik özelliklere sahip TAYFUN'un yüzlerce kilometre uzaklıktaki hareketli hedefleri etkisiz hale getirebildiğini vurgulayan İkinci, Blok 1, Blok 2 ve Blok 3 üretimlerinin sürdüğünü, programın Blok 4 ile daha ileri seviyeye taşınacağını açıkladı.

"NATO ülkeleriyle ortak geliştirme fırsatları değerlendiriliyor"

TAYFUN ailesine uluslararası ilginin her geçen gün arttığını belirten İkinci, NATO ülkeleriyle ortak geliştirme ve ortak üretim modellerinin de ciddi şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye'nin insansız sistemler, akıllı mühimmatlar, balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve tanksavar füzeleri gibi birçok kritik alanda seri üretim yapabilen sayılı ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden İkinci, ROKETSAN'ın NATO'nun hem kısa vadeli ihtiyaçlarına hem de uzun vadeli teknoloji hedeflerine güçlü katkı sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi.