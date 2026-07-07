SSB Başkanı Haluk Görgün: NATO savunma mimarisinin omurgasını Türkiye oluşturacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim gücü, ihracat başarısı ve teknolojik kabiliyetleriyle NATO için stratejik bir ortak konumunda bulunduğunu belirtti. Görgün, "Güvenilir bir ortak olduğumuzu herkes biliyor. Beraber çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

NATO Savunma Sanayii Forumu ilk kez Ankara'da düzenlendi

Haluk Görgün, NATO Savunma Sanayii Forumu fikrinin ilk kez Vilnius'ta gündeme geldiğini, Washington'da temellerinin atıldığını ve geçen yıl Lahey'deki zirvede kalıcı hale gelmesi yönünde karar alındığını belirtti.

Bu yıl forumun ilk kez NATO Zirvesi'nin ana etkinliklerinden biri olarak Ankara'da düzenlenmesinin Türkiye açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Görgün, bunun Türk savunma sanayisinin uluslararası konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Savunma sanayi ihracatı 11 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Görgün, son 12 aylık dönemde savunma sanayi ihracatının 11 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İhracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 arttığını belirten Görgün, Türkiye'nin aylık ortalama 800 milyon ila 1 milyar dolar arasında savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu performansın Türkiye'yi dünyanın 11'inci büyük savunma sanayi ihracatçısı konumuna taşıdığını ifade etti.

NATO projelerinde Türk şirketleri öne çıkıyor

Forum kapsamında yaklaşık 70 milyar dolarlık tedarik programlarının tanıtıldığını belirten Görgün, bu projelerde Türk savunma sanayisinin önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

ROKETSAN, ASELSAN, STM ve TÜBİTAK UZAY'ın dron sistemleri, hava savunma sistemleri, mühimmat, uydu ve uzay projelerinde aktif rol aldığını belirten Görgün, ayrıca KIZILELMA insansız savaş uçağının da program kapsamında tanıtıldığını açıkladı.

"Türkiye'nin çevik üretim altyapısı değerlendirilmeli"

Türkiye'nin kara, hava, deniz, uzay ve denizaltı sistemleri dahil güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu hemen her alanda çözüm üretebildiğini ifade eden Görgün, bu kabiliyetlerin NATO'nun caydırıcılık gücüne önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Farklı ülkelerin siyasi yaklaşımlarının olabileceğini belirten Görgün, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer gerçekten güçlü bir caydırıcı mekanizma kurulacaksa Türkiye'deki çevik yaklaşımın ve oluşmuş üretim altyapısının değerlendirilmesi gerekiyor."

"Beraber çalışmaya hazırız"

Türk savunma sanayisinin sahada kendini kanıtlamış sistemlere sahip olduğunu vurgulayan Görgün, genç mühendis kadroları, yüksek teknoloji üretimi ve seri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin NATO ve Avrupa için önemli bir iş ortağı olduğunu ifade etti.

Geçen yıl gerçekleştirilen savunma sanayi ihracatının yüzde 56'sının NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapıldığını hatırlatan Görgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz beraber çalışmaya hazırız. Güvenilir bir ortak ve çalışma partneri olduğumuzu daha önce yaşanan birçok tecrübe ortaya koydu. Bunun bir fırsat olarak değerlendirileceğine inanıyoruz."