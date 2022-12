Tarih kokan ülkelerde unutulmaz bir tatil imkanı: Dubai ve Fas

Rabat: Modern yapısıyla ön plana çıkan şehir, Kazablanka gibi küçük bir yüzölçümüne sahip. Bu tarih kokan destinasyonda “Old City” olarak da bilinen eski şehir bölgesini mutlaka görmelisiniz. Ayrıca Rabat’ın otantik caddelerinin sokak fotoğrafçılığı için son derece uygun olduğunu hatırlatmakta fayda var!

Marakeş: Marakeş için Fas’ın en güzel şehri demek bile yetersiz kalabilir. Rengarenk bir şehir olan Marakeş, günün her saatinde kalabalık ve capcanlı. Ayrıca şehirde birçok görülmeye değer cami, saray ve bahçe bulunuyor. Fas gezilerinizde vaktinizi en çok bu destinasyona ayırırsanız muhtemelen pişman olmazsınız.

Meknes: Fas’ın eski başkenti olan şehirde imparatorluğun izlerini sürebileceğiniz pek çok destinasyon mevcut. Dolayısıyla Meknes, günümüzde biraz geri planda kalsa da keşfedilmeye değer yerlerin korunduğu bir şehir. Öyle ki şehir merkezinin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilmesi, Meknes’in ne kadar kıymetli öğeleri barındırdığını kanıtlıyor!



Birinin Dubai Emirliği’nin başkenti, diğerinin ise Kuzey Afrika’nın en ünlü ülkesi olduğu bu topraklar keşfedilmeye değer hazinelerle dolu. Farklı kültürleri bir arada görebilen turistler ise yıl boyunca bu eşsiz gezi deneyiminin tadını çıkarmayı sürdürüyor. Peki Dubai’den Fas’a uzanan bu keyifli tatil için nasıl bir planlama yapmak gerekli? İşte bu sorunun yanıtlarını içeren ve sizlere unutulmaz bir gezi deneyimi yaşatacak olan Dubai-Fas rehberi.Dubai, adeta Orta Doğu’nun kalbi olarak nitelendirilen ve aynı zamanda “Modern bir şehir nasıl yoktan var edilir?” sorusunun cevabı olan şehirlerden biri. Tıpkı Las Vegas gibi kurak toprakların üzerine kurulu olan bu şehir, eski haline nazaran bambaşka bir atmosfere sahip. Şehrin bu atmosfere kavuşmasının nedenleri açıklarken elbette Birleşik Arap Emirlikleri’nin ekonomik gücünün etkisini es geçmemek gerek. Şehrin dört bir yanı lüks gökdelenler ve tesislerle dolu. Dubai, genel olarak çok sıcak bir iklime sahip. Bu nedenle Dubai turu planlamalarını ekim ile nisan aylarında yapmak iyi bir tercih olabilir. Dubai’yi tam anlamıyla keşfedilmek için ise ortalama 3-4 günlük bir zaman dilimi yeterli ve hatta fazla bile olabilir. Bu süreçte Dubai’de çöl safarisi, Burj Khalifa gezisi, Palmiye Adası turu ve Burj Al Arab manzarasına karşı plaj keyfi gibi aktiviteler doya doya yapılabilmekte. Ayrıca Dubai turu vize dahil seçenekleri de değerlendirilerek daha konforlu bir tatile imza atılabilmekte.Dubai gezilerine katılmadan önce henüz evinizdeyken bir valiz hazırlama süreci yaşanacaktır. Tatil heyecanı ile birlikte bu süreçte bazı şeyleri yanınıza almayı unutabilirsiniz. Elbette unuttuğunuz eşya veya giysiyi Dubai’den de satın alabilirsiniz. Ancak bu her zaman son çare olsun! Dubai’ye gitmeden önce yanınıza alacağınız ilk şey priz dönüştürücü olmalı. Prizler üçlü olduğu için bu detayı gözden kaçırmayın. Bunun yanı sıra yüzme kıyafetleri, gözlük ve güneş kremi de Dubai’ye giderken asla unutulmaması gereken eşyalardan. Çünkü Dubai’de oldukça yakıcı bir güneş var. Dolayısıyla temel ekipmanları unutup Dubai tatilinizden yanıklarla dönmek istemezsiniz. Dubai’de çöl turlarına katılma ihtimalini göz önüne alarak yanınızda mutlaka kalın giysiler de bulundurmalısınız. İlginç olsa da gündüz 40 derece olan çöllerin hava sıcaklığı, akşam saatlerinde eksilere kadar düşebiliyor.Birbirinden etkileyici geleneksel hediyelikleri ve leziz baharatları ile ön plana çıkan Fas, unutulmaz bir gezi deneyimi yaşamak isteyen turistlere pek çok seçenek sunuyor. İz bırakan bir Fas turu her şey dahil konsepti ile deneyimlemeniz için bu rotaya Dubai’den daha fazla vakit ayırmanız gerektiğini de söyleyerek ülkenin en popüler yerleri hakkında bilgi vermeye başlayalım. Endülüs ve Fransız etkilerinin görülebileceği yerlerden biri olan Fas, kültürü bakımından dünyanın en zengin ülkesi konumunda. Rabat’tan Kazablanka’ya, Marakeş’ten Sahra Çölü’ne varan sayısız destinasyonun bulunduğu Fas; her bir gezgine hitap eden farklı seçenekler sunuyor. Fas gezilerine ülkenin en meşhur yeri olan Kazablanka’dan başlayabilirsiniz. Liman kenti olan Kazablanka için çok vakit ayırmanıza gerek yok. Çünkü Kazablanka, kısa yürüyüşlerle hemen keşfedebileceğiniz bir şehir. Ancak bu ilgi çekici rotada II. Hasan Camii ve Abderrahman Slaoui Müzesi’ni kesinlikle görmelisiniz. Daha sonra unutulmaz Fas gezilerinize sırasıyla aşağıdaki rotalar ile devam edebilirsiniz;