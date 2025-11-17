Time Out en iyileri sıraladı: Bir numara Türkiye'den

Time Out, seçkisinde Likya Yolu ile ilgili şu yorumları yapmış:

Nerede? Ölüdeniz’den Geyikbayırı’na, TÜRKİYE

Uzunluk: 540 km

Ne kadar sürer? 30 gün, ancak rota daha küçük bölümlere ayrılmıştır

Ne zaman gidilir? Eylül – Kasım

Likya Yolu, dünyanın en ünlü yürüyüş rotalarından biri ve Türkiye’nin ilk uzun mesafe yürüyüş parkurudur. Bir zamanlar Likya’daki yerleşimleri birbirine bağlayan eski bir ticaret yolu olan bu güzergâh, günümüzde turistleri antik uygarlıkların bıraktığı tapınak ve şehir kalıntılarını keşfetmeye çekiyor. Rota; dik yamaçların, sakin koyların ve antik harabelerin arasından kıvrılarak ilerler. Öne çıkan noktalar arasında Olympos antik kenti, Patara Plajı’nın altın kumları ve Saklıkent Kanyonu bulunur. Tüm bu yolculuktan sonra ise Ölüdeniz’in cam gibi berrak Lagünü’nde serinlemeyi mutlaka ihmal etmeyin.