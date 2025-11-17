ARA
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Time Out en iyileri sıraladı: Bir numara Türkiye'den

Time Out en iyileri sıraladı: Bir numara Türkiye'den

Time Out, dünyanın en güzel yürüyüş parkurlarını sıraladı. Listenin ilk sırasındaki adres Türkiye'den...


Time Out en iyileri sıraladı: Bir numara Türkiye'den

Time Out'un hazırladığı liste, seçkide yer alan notlar ve yorumlar şöyle:

1 10 NUMARA: İNKA YOLU / PERU

10 NUMARA: İNKA YOLU / PERU

Nerede? Peru, Cusco – Machu Picchu rotası

Ne zaman gidilir? Mayıs – Eylül

Mesafe: 43 km

2 9 NUMARA: BALD HILLS PARKURU / KANADA

9 NUMARA: BALD HILLS PARKURU / KANADA

Nerede? Kanada, Alberta – Jasper Ulusal Parkı

Ne zaman gidilir? Haziran – Eylül

Mesafe: 15 km (gidiş–dönüş)

3 8 NUMARA: KALALU YOLU / ABD

8 NUMARA: KALALU YOLU / ABD

Nerede? Hawaii, Kauai – Nā Pali Sahili

Ne zaman gidilir? Mayıs – Ekim

Mesafe: 36 km (gidiş–dönüş)

4 7 NUMARA: TONGARİRO ALP GEÇİŞİ / YENİ ZELANDA

7 NUMARA: TONGARİRO ALP GEÇİŞİ / YENİ ZELANDA

Nerede? Yeni Zelanda / Tongariro Ulusal Parkı

Ne zaman gidilir? Ekim – Nisan

Mesafe: 19,4 km
 

5 6 NUMARA: TRANSKAFKASYA PATİKASI

6 NUMARA: TRANSKAFKASYA PATİKASI

Nerede? Gürcistan, Ermenistan

Uzunluk: 1500km

Ne zaman gidilir: Haziran - Eylül

6 5 NUMARA: BÜYÜK OKYANUS YÜRÜYÜŞÜ / AVUSTRALYA

5 NUMARA: BÜYÜK OKYANUS YÜRÜYÜŞÜ / AVUSTRALYA

Nerede? Apollo Bay’den The Twelve Apostles’a, AVUSTRALYA

Uzunluk: 104 km

Ne zaman gidilir? Eylül – Kasım, Mart – Mayıs

7 4 NUMARA: ANNAPURNA ÇEMBERİ YÜRÜYÜŞÜ / NEPA.

4 NUMARA: ANNAPURNA ÇEMBERİ YÜRÜYÜŞÜ / NEPA.

Nerede? Besisahar’dan Jomsom’a, NEPAL

Uzunluk: Parkura göre değişmekle birlikte 230 km’ye kadar

Ne zaman gidilir? Ekim – Kasım, Nisan – Mayıs

8 3 NUMARA: Mont Blanc Turu, İSVİÇRE / İTALYA / FRANSA

3 NUMARA: Mont Blanc Turu, İSVİÇRE / İTALYA / FRANSA

Nerede? Chamonix’den başlayıp Mont Blanc çevresinde tam bir dairesel rota

Uzunluk: 170 km

Ne zaman gidilir? Haziran – Eylül ortası

9 2 NUMARA: O Çemberi, PATAGONYA

2 NUMARA: O Çemberi, PATAGONYA

Nerede? Torres del Paine Millî Parkı, ŞİLİ

Uzunluk: 120 km

Ne zaman gidilir? Kasım – Mart

10 VE 1 NUMARA: LİKYA YOLU / TÜRKİYE

VE 1 NUMARA: LİKYA YOLU / TÜRKİYE

Time Out, seçkisinde Likya Yolu ile ilgili şu yorumları yapmış: 

Nerede? Ölüdeniz’den Geyikbayırı’na, TÜRKİYE

Uzunluk: 540 km

Ne kadar sürer? 30 gün, ancak rota daha küçük bölümlere ayrılmıştır

Ne zaman gidilir? Eylül – Kasım

Likya Yolu, dünyanın en ünlü yürüyüş rotalarından biri ve Türkiye’nin ilk uzun mesafe yürüyüş parkurudur. Bir zamanlar Likya’daki yerleşimleri birbirine bağlayan eski bir ticaret yolu olan bu güzergâh, günümüzde turistleri antik uygarlıkların bıraktığı tapınak ve şehir kalıntılarını keşfetmeye çekiyor. Rota; dik yamaçların, sakin koyların ve antik harabelerin arasından kıvrılarak ilerler. Öne çıkan noktalar arasında Olympos antik kenti, Patara Plajı’nın altın kumları ve Saklıkent Kanyonu bulunur. Tüm bu yolculuktan sonra ise Ölüdeniz’in cam gibi berrak Lagünü’nde serinlemeyi mutlaka ihmal etmeyin.
