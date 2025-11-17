Time Out en iyileri sıraladı: Bir numara Türkiye'den

Time Out'un hazırladığı liste, seçkide yer alan notlar ve yorumlar şöyle:
1 10 NUMARA: İNKA YOLU / PERU
Nerede? Peru, Cusco – Machu Picchu rotası
Ne zaman gidilir? Mayıs – Eylül
Mesafe: 43 km
2 9 NUMARA: BALD HILLS PARKURU / KANADA
Nerede? Kanada, Alberta – Jasper Ulusal Parkı
Ne zaman gidilir? Haziran – Eylül
Mesafe: 15 km (gidiş–dönüş)
3 8 NUMARA: KALALU YOLU / ABD
Nerede? Hawaii, Kauai – Nā Pali Sahili
Ne zaman gidilir? Mayıs – Ekim
Mesafe: 36 km (gidiş–dönüş)
4 7 NUMARA: TONGARİRO ALP GEÇİŞİ / YENİ ZELANDA
Nerede? Yeni Zelanda / Tongariro Ulusal Parkı
Ne zaman gidilir? Ekim – Nisan
Mesafe: 19,4 km
5 6 NUMARA: TRANSKAFKASYA PATİKASI
Nerede? Gürcistan, Ermenistan
Uzunluk: 1500km
Ne zaman gidilir: Haziran - Eylül
6 5 NUMARA: BÜYÜK OKYANUS YÜRÜYÜŞÜ / AVUSTRALYA
Nerede? Apollo Bay’den The Twelve Apostles’a, AVUSTRALYA
Uzunluk: 104 km
Ne zaman gidilir? Eylül – Kasım, Mart – Mayıs
7 4 NUMARA: ANNAPURNA ÇEMBERİ YÜRÜYÜŞÜ / NEPA.
Nerede? Besisahar’dan Jomsom’a, NEPAL
Uzunluk: Parkura göre değişmekle birlikte 230 km’ye kadar
Ne zaman gidilir? Ekim – Kasım, Nisan – Mayıs
8 3 NUMARA: Mont Blanc Turu, İSVİÇRE / İTALYA / FRANSA
Nerede? Chamonix’den başlayıp Mont Blanc çevresinde tam bir dairesel rota
Uzunluk: 170 km
Ne zaman gidilir? Haziran – Eylül ortası
9 2 NUMARA: O Çemberi, PATAGONYA
Nerede? Torres del Paine Millî Parkı, ŞİLİ
Uzunluk: 120 km
Ne zaman gidilir? Kasım – Mart
10 VE 1 NUMARA: LİKYA YOLU / TÜRKİYE
Time Out, seçkisinde Likya Yolu ile ilgili şu yorumları yapmış:
Nerede? Ölüdeniz’den Geyikbayırı’na, TÜRKİYE
Uzunluk: 540 km
Ne kadar sürer? 30 gün, ancak rota daha küçük bölümlere ayrılmıştır
Ne zaman gidilir? Eylül – Kasım
Likya Yolu, dünyanın en ünlü yürüyüş rotalarından biri ve Türkiye’nin ilk uzun mesafe yürüyüş parkurudur. Bir zamanlar Likya’daki yerleşimleri birbirine bağlayan eski bir ticaret yolu olan bu güzergâh, günümüzde turistleri antik uygarlıkların bıraktığı tapınak ve şehir kalıntılarını keşfetmeye çekiyor. Rota; dik yamaçların, sakin koyların ve antik harabelerin arasından kıvrılarak ilerler. Öne çıkan noktalar arasında Olympos antik kenti, Patara Plajı’nın altın kumları ve Saklıkent Kanyonu bulunur. Tüm bu yolculuktan sonra ise Ölüdeniz’in cam gibi berrak Lagünü’nde serinlemeyi mutlaka ihmal etmeyin.