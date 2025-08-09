Tur şirketi iflas etti, yüzlerce turist mağdur oldu

Turistlerin açıklamasına göre tur operatöründen para alamayan oteller ödeme talep ederken, iptal edilen uçuşlar nedeniyle dönüşler yüksek maliyetli hale geldi.

23 yaşındaki Sara Helene Lund-Tønnesen, Norveç gazetesi VG’ye yaptığı telefon görüşmesinde, otelin tur operatörüne zaten ödedikleri ücretin üzerine ek bir ödeme talep edildiğini belirtti.

Lund-Tønnesen, iflas haberini Cuma sabahı (1 Ağustos) kahvaltıya giderken öğrendiğini ve otel resepsiyonunda benzer durumda en az 20 başka tatilcinin beklediğini ifade etti.

ÖDEME ALAMADIK, DURUMU YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Alanya’daki Bilkay Otel’in yöneticisi Elvan Güneş, VG’ye yaptığı açıklamada, otelin toplam 60 odadan 33’ünü Mixx Travel müşterilerine tahsis ettiğini, ancak tur operatöründen ödeme alamadıklarını belirtti. Güneş, misafirlerin otelden çıkarılmadığını ancak faturanın bir şekilde ödenmesi gerektiğini söyledi. Otelin durumu en iyi şekilde yönetmek için elinden geleni yaptığını vurgulayan Güneş, "26 yıldır burada faaliyet gösteriyoruz, misafirlerimize iyi davranılması bizim için önemli" dedi.

Buna ek olarak, birçok tatilcinin sadece konaklama için değil, aynı zamanda dönüş uçuşları için de yeni biletler almak zorunda kaldığı belirtildi.

Norveçli düşük maliyetli havayolu şirketi Norwegian, 2 Ağustos ve sonrası için Mixx Travel aracılığıyla yapılan tüm uçuş rezervasyonlarını iptal etti.

İsveç basınına göre iflas eden şirketin sahibi Ercan Seçilmiş... Seçilmiş'e göre, şirketin İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya'daki operasyonları aracılığıyla satılan paket turlarla şu anda 1.200 ila 1.300 arasında yolcu seyahat ediyor.



