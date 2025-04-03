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Turizmcilerden 'Her şey dahil' çağrısı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, otellerde uygulanan "her şey dahil" sisteminin israfı teşvik eden bir anlayışa dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

02 Nisan 2025 | 23:13
Turizmcilerden 'Her şey dahil' çağrısı

Saatçioğlu, AA muhabirine, Antalya'da faaliyet gösteren otellerin büyük çoğunluğunda uygulanan "her şey dahil" sisteminin, artık dünya genelinde kabul görmüş ve yerleşmiş bir hizmet anlayışı haline geldiğini söyledi.

Dernek olarak bu sistemin kaldırılmasını değil, yeniden tanımlanarak misafirler ve kamuoyunun daha doğru bilgilendirilmesini talep ettiklerini dile getiren Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda uzun süredir Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla görüşmeler yürütmekteyiz. Amacımız 'her şey dahil' kavramının içeriğinin netleştirilmesi ve doğru anlaşılmasının sağlanmasıdır. Çünkü her şey dahil, yalnızca 'Yiyip içmek sınırsızdır.' anlayışından ibaret değildir. Her şey dahil sistemi, otelde kaldığınız süre boyunca, sunulan yiyecek, içecek ve hizmetlerin önceden belirlenmiş bir fiyat dahilinde sınırsız olarak sunulmasıdır. Yani misafirin otelde kaldığı sürece tükettiği yiyecek ve içecekler, her şey dahil sistemine dahildir. Ancak bu kapsam, israfı teşvik eden bir anlayışa dönüşmemelidir."

Saatçioğlu, otellerde yapılan gözlemler ve araştırmalara göre, her şey dahil sisteminde misafirlerin açık büfeden ihtiyaçlarının çok üzerinde ürün almaları durumunda ciddi boyutlarda gıda israfı oluştuğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir misafir, her şey dahil sisteminde gün boyu, günde ortalama 300 gram yemeği tabağında bıraktığında, 1000 kişilik bir otelde bu miktar, günlük 300 kilogram, aylık ise 9 bin kilogram işlem görmüş, emek sarf edilmiş gıdanın çöpe atılması anlamına geliyor. Bu durum sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk açısından da önemli bir sorundur. Cumhurbaşkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca da üzerinde hassasiyetle durulan israfla mücadele kapsamında, her şey dahil sisteminin yeniden tanımlanarak net çerçevesinin çizilmesinin, sektörümüz açısından büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Her şey dahil sistemine yasal bir yaptırım getirilmesini değil, bu sistemin tanımının netleşmesini ve misafir bilgilendirmelerinin kolaylaştırılmasını talep ediyoruz. Bu sayede, turizmciler misafirlerini bilgilendirirken, net bir dayanaklarının olması ellerini güçlendirecektir. Aynı zamanda hem maliyet yönetimimizi daha sağlıklı yapabilecek hem de sürdürülebilir turizm hedeflerine daha güçlü katkı sunabileceğiz."

Hakan Saatçioğlu, yeni sezonda bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini temenni etti.

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“Enerjide halka arz planlıyoruz”
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