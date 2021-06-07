Bacasız sanayi olarak da adlandırılan ve ülkemize ciddi döviz girdisi sağlayan turizm sektöründe pandemi etkisi hala ortadan kalkmadı. Sektör güvenli turizm için her türlü çalışmayı, hazırlığı yaparken Rusya’dan Almanya’ya kadar kaynak pazarlarda turist gelmesini bekliyor. Yüksek sezona girdiğimiz şu günlerde aşı pasaportunun uygulanmaya başlanacağı temmuz ayı sezonun belirleyicisi olacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, vaka sayılarında azalmanın yanında aşılanma oranlarının da artmasıyla birlikte Avrupa pazarlarından turist akışının Temmuz ayından itibaren başlayacağını öngördüklerini kaydetti. Bağlıkaya ile sezonu ve kaynak pazarlardan beklentileri konuştuk.

Turizmde yüksek sezona adım attığımız ve pandemide normalleşmenin başlayacağı şu günlerde kaynak pazarlardan nasıl bir hareketlilik bekliyorsunuz?

2021 yılına aşının bulunmasının getirdiği ümitle girmiş olsak da dünya genelinde mutasyonla birlikte artan vaka sayıları, aşılanmanın henüz istenen seviyede ve yaygınlıkta olmaması gibi nedenlerle birçok ülkenin turizm amaçlı seyahatlere izin vermemesi, yılın ilk yarısında turizmde beklenen hareketliliğin başlamasına engel oldu. Son birkaç ay içerisinde Avrupa başta olmak üzere ana pazarlarımızda aşılanma çalışmaları hız kazandı. Bu da yılın ikinci yarısında turizmde toparlanma sürecine dair beklentilerimize pozitif yansıyor. 4 Haziran itibariyle dünya genelinde uygulanan aşı dozu sayısı 2 milyarı aştı. Türkiye’de ise ikinci doz aşıyı olanların sayısı 12,8 milyona çıkarken ülkemizde toplam uygulanan doz sayısı 29,9 milyona yükseldi.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında uygulanacak olan ve “AB Dijital COVID Sertifikası” olarak adlandırılan aşı pasaportu uygulamasının 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu uygulamaya Türkiye’nin de dahil olmasıyla 2021 sezonu temmuz ayından itibaren turizmde hareketlenme başlayacaktır.

“İNGİLTERE İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ”

En çok hangi pazarlardan turist gelmesini bekliyorsunuz?

Mevcut duruma bakıldığında ana pazarlarımız Rusya ve İngiltere’de Covid-19 önlemleri çerçevesinde Türkiye’ye yönelik seyahat sınırlamaları devam ediyor. Pandemi önlemleri kapsamında daha önce 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye yönelik uçuş kısıtlamaları getiren Rusya, bu sınırlamayı 21 Haziran’a kadar uzattı. Dolayısıyla Rus pazarının Haziran’ın son haftasında açılmasını bekliyoruz.

Rusya’nın dışında bir diğer önemli pazarımız olan İngiltere’de ise genel olarak yurt dışına tatil amaçlı seyahat kısıtlamaları henüz kaldırılmış değil. Halihazırda aralarında İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya ve Türkiye’nin de yer aldığı birçok destinasyona giden İngiliz vatandaşları için ülkelerine dönüşte karantina zorunluluğu bulunuyor. İngiliz tur operatörü Jet2 şirketi de bu kapsamda Türkiye uçuşlarını 22 Temmuz’a kadar iptal ettiğini açıklamış durumda. Türkiye’de alınan önlemlerle birlikte vaka sayılarında yaşanan düşüşün İngiltere tarafından dikkate alınmasını ve Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamalarının önümüzdeki süreçte kaldırmasını umuyoruz. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte bu tarihini öne çekilmesi için girişimlerde bulunacağız.

ALMANYA’DAN TURİST AKIŞI BAŞLAR

Almanya pazarından da olumlu haberler geliyor…

Ülkemiz açısından en önemli turizm kaynak pazarlarından olan Almanya ile ilgili gelen olumlu haberler ise turizmdeki umutlarımızı yükseltmiş durumda. Zira, Almanya 6 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak biçimde Türkiye’yi pandemi açısından “yüksek riskli” ülke kategorisinden çıkartarak riskli ülke kategorisine aldı. Bu son derece olumlu bir gelişme. Yapılan düzenlemeyle birlikte, iki doz aşı olan, hastalığı atlatıp iyileşmiş olan ve PCR testi sonucu negatif olan Alman misafirlerimiz artık Türkiye’den dönüşte ülkelerinde karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Türkiye; Alman misafirlerimizin çok özlediği ve açılmasını beklediği bir tatil destinasyondu. Alman Seyahat Birliği DRV Başkanı ve yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde de kısıtlamaların kalkması durumunda Türkiye’ye talebin çok yüksek olacağı yönünde görüş almıştık. Dolayısıyla Almanya’dan Türkiye’ye yönelik turist akışının kısa süre içinde başlamasını bekliyoruz.

Ülkeler arası ilişkileri geliştirmek için neler yapıyorsunuz?

Son yıllarda yükselen pazarımız Ukrayna ile iş birliğini artırıyoruz. İki ülke arasında vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması turizm hareketlerine son derece olumlu yansımıştı. TÜRSAB olarak biz de ilişkilerimizi geliştirmek için 11-13 Mayıs tarihlerinde Kiev’de düzenlenen UITT Turizm Fuarına katıldık. Akabinde genel merkezimizde Ukrayna’dan gelen heyetleri ağırladık. Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı (DART) heyetini ağırladıktan sonra Visit Ukraine heyetiyle iki ülke turizminin karşılıklı geliştirilmesi için iş birliği anlaşması imzaladık. 2019 yılında 1,5 milyon ziyaretçi ağırladığımız bu pazardan 2020 yılında pandeminin etkisiyle 1 milyon seviyesinde ziyaretçi ağırladık. Bu yıl Ukrayna pazarında Türkiye ilgisi çok yüksek seyrediyor. Bu nedenle 2021 yılında Ukrayna pazarında 2019 rakamlarına benzer rakamları yakalayacağımızı öngörüyoruz.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezonun uzayacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de alınan tedbirlerin sonucunda vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanma sayılarındaki artışla birlikte önemli pazarlarımızın önümüzdeki süreçte hareketlenmesini beklediğimizi söyleyebiliriz.

HEDEFLER TUTAR MI?

Turizmde asıl hareketlilik ne zaman başlar?

TÜRSAB olarak 2021 yılına ilişkin projeksiyonlarımızı yaparken yurt dışındaki muadil birlik başkanları ile görüşmeler gerçekleştirmiş, UNWTO başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarını analiz ederek turizmdeki hareketlenmenin yılın ikinci yarısından itibaren başlayacağını öngörmüştük. Bu çerçevede Türkiye’nin 2021 yılı için 20 milyonu yabancı, 5 milyonu da yurt dışında yaşayan vatandaş ziyaretçi olmak üzere toplamda 25 milyon ziyaretçi sayısına ulaşacağını öngörmüştük. Alınan son karar neticesinde Almanya’dan turist akışının 6 Haziran’da itibaren başlamasını bekliyoruz. Rusya’nın ise uçuş kısıtlamasını 21 Haziran’dan itibaren kaldırmasının ardından turist akışının yeniden başlayacağını öngörüyoruz. Vaka sayılarında azalmanın yanında ülkemizdeki aşılanma oranlarının da artmasıyla birlikte Türkiye’nin genel olarak Avrupa ülkelerinin de seyahat konusunda güvenli ülkeler kategorisine gireceğine inanıyoruz. Bu kapsamda Avrupa pazarlarından turist akışının ise Temmuz ayından itibaren başlayacağını öngörüyoruz.

Sizce 31 milyon turist hedefine bu yıl ulaşılabilir mi?

Turizmde 2019 yılı seviyelerini yakalamak için elbette zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla 2021 yılında geçen yıla göre tam bir toparlanma yılı olmasa da kısmi bir toparlanmadan bahsetmemiz mümkün olacaktır. Bu toparlanma sürecinin 2022 yılında hızla devam etmesini bekliyoruz.

İÇ TURİZM HAREKETLENECEK

İç turizmde nasıl bir sezon bekliyorsunuz?

Yurtiçi pazarımızın ülkemiz için oldukça önemli olduğunu söylemek gerekiyor. İç turizmin gelişmesi için her zaman çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın uygun fiyatlı tatil yapabilmesini sağlayacak biçimde uzun yıllardan bu yana erken rezervasyon kampanyaları düzenliyoruz. Düzenlenen bu kampanyalar neticesinde vatandaşlarımızda ciddi bir tatil kültürü de oluştu. Özellikle Ege bölgesi son yıllarda yurt içi turizm pazarında daha fazla öne çıkmaya başladı. Bununla birlikte iç turizmdeki gelişimi sadece kıyı turizmi açısından değil kültür turlarına olan talepteki artışla da daha net biçimde gözlemlemeye başladık. TÜRSAB olarak ayrıca 36 bölge temsil kurulumuzla da ülkemizin dört bir yanında tanıtım çalışmaları yapıyor, iç turizmi geliştirmek için uğraşıyoruz. Ancak maalesef ki pandemi, yurt içi turizm pazarında da geçtiğimiz yıl düşüşe neden olmuş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2020 yılında yurt içinde ikamet edenlerin gerçekleştirdiği toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 45,2 azalarak 78,2 milyondan 42,8 milyona geriledi. Bu verilerin de ortaya koyduğu üzere iç turizmin yeniden hareketlendirilmesi büyük önem taşıyor.

İç turizm sizce ne zaman hareketlenir?

Aşılanmanın hızla devam etmesi ile temmuz ayı itibariyle iç turizmin de hareketlenmesini öngörüyoruz. Yaşanan kapanmalar nedeniyle vatandaşlarımız çok bunalmış durumda. Pandeminin yarattığı olumsuz psikoloji de tatil ihtiyacını artırıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak hem kültür turizminde hem de diğer turizm çeşitlerinde bir hareketlenme yaratacaktır. Dolayısıyla yaz döneminde iç turizmde de hareketlenmenin artmasını bekliyoruz.