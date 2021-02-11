Turizm sektörü, geçen yılı dip seviyelerde kapatmıştı. Aşı çalışmalarının hızlanmasıyla dünyanın normalleşme sürecine girmesi bekleniyor.

Nisan ayında ise Türkiye’de sezonun açılacağı öngörülüyor. Bu süreçte sektör için tehditleri ve fırsatları araştırdık.

Turizm sektörü, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yılı 12 milyon turist ile dip seviyelerde kapattı. Bu yılki hedef ise 25 milyon turist sayısına ulaşmak.

Ancak turizmin hareketlenebilmesinin anahtarı aşı çalışmalarına bağlı. Salgın, ekonomik kriz ve savaş gibi insanların eğlenmesini ve gezmesini kısıtlayan veya tamamen ortadan kaldıran sorunların ardından, eğlence ve turizm patlaması yaşanıyor.

Çünkü insanlar kısıtlayıcı faktörlerin ortadan kalkmasıyla eğlence ve gezi aktivitelerini hızlandırıyor.

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