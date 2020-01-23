Turizmin hedefinde ‘sırt çantalılar’ var
Turizmde yeni gelen kuşaklarla birlikte trendlerde de önemli bir değişim yaşanıyor.
Özellikle Y ve Z kuşağı temsilcileri sırt çantasını alıp ülke ülke gezmekten, yeni yerler keşfetmekten hoşlanıyor.
‘Sırt çantalılar’ olarak tabir edilen Y ve Z kuşağı, konaklamaya yönelik harcamalarını kısıp gittikleri yerlerde merak ettikleri her şeyi deneyimlemeyi tercih ediyor.
Bu trendi gören yatırımcılar da son yıllarda genç turist profiline hitap eden, daha ekonomik olan ve sosyalleşmeyi sağlayan turizm yatırımlarına yöneldi. Türkiye’deki hostel sayısı 141’i bulmuş durumda.
Bu hostellerdeki yatak sayısının da 2 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Cheers Hostel, Hush Hostels ve Puffin Hostel, Türkiye’de zincirleşen hostel markaları arasında yer alıyor.
2009’dan bu yana hostel hizmeti verdiklerini belirten Cheers Hostels’in sahibi Onur Alpozan, sekiz şubeli bir zincir haline geldiklerini söylüyor.
Serdar Bilgili’nin de Republika markası ile Florya, Maslak ve Büyükçekmece’de bu tür yatırımları bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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