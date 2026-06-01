Türkiye'nin en büyük adası yaz sezonuna hazır: Hem sakinlik hem de macera arayanların ortak noktası olacak

Gökçeada'nın turizm faaliyetlerini değerlendiren Çelik, "Türkiye'nin en büyük adası olmasından sebep adanın mevcut durumuna bakıldığında Adalar Denizi'nde ciddi bir turizm destinasyonu olan Gökçeada'nın ilerleyen zamanlarda birçok konuda potansiyeli var. Mayıs ayına denk gelen bayram sebebiyle aslında adanın tanınırlığı arttı. Ayrıca bayram sebebiyle gemi seferlerinin artmasıyla adamızda çok fazla ulaşım sorunu olmadı bu nedenle adaya gelen misafirlerimizi çok daha rahat bir sekilde ağırladık adamızda. Bu sene bayram düşündüğümüzden biraz daha iyi geçti aslında. Mayıs ayında normalde bizim sezon hazırlığımız olurdu ve Haziran ayında sezona başlardık. Geçen sene Haziran ayında olan bayram bu sene Mayıs ayına denk gelince işletmecilerimizin birçoğu Mayıs ayı başında hazırlıklarını bitirdi. Adamızda şu an 305 tane konutların turizm amaçlı kiralaması belgesine sahip olan işletmemiz, 142 tane turizm işletme belgesi ve basit konaklama turizm işletme belgesine sahip işletmelerimizin çoğunluğu şu an faaliyetlerini icra ediyor. Plajlarımızda bulunan plaj işletme belgesine sahip işletmelerimizin de birçoğu şuan faaliyetlerini devam ettiriyor. Bunlara ek olarak da adamızda bulunan 8 sörf okulu ve 3 adet dalış okulumuz var, onlar da şu an faaliyetlerine devam ediyorlar" dedi.