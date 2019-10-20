Wyndham Ankara pek çok ödül aldı
Yıllık olarak 50 bine yakın konaklama ve 100 bine yakın toplantı-organizasyon misafiri ağırladıklarını söyleyen Öz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erdoğan, “Bu operasyonel yoğunluk içerisinde hizmet kalitemizi her zaman aynı yüksek seviyede tutarak hizmet veriyoruz” diyor.
Öz İnşaat Sanayi, Ankara’da faaliyet gösteren inşaat sektörünün önemli şirketlerinden biri…
Ankara’da 5 yıldızlı bir otel yapma fikriyle yola çıkan şirket, 2010 yılında Wyndham Hotels & Resorts’un Ramada Plaza markasıyla otelcilik işine gerdi.
Oteli henüz dört yaşındayken tekrar renovasyona alan şirket, grubun en prestijli markası olan Wyndham adıyla hizmet vermeye başladı. Bu süre içerisinde pek çok ödül alan Wyndham Ankara’nın kurucusu Öz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Erdoğan’la markanın vizyonunu konuştuk.
Wyndham Ankara’nın kuruluş hikayesini kısaca paylaşır mısınız?
Şirketimiz kökleri şu anda 60 yıla dayanmış, inşaat sektörünün öncülerinden olan bir şirkettir.
Ankara’da 5 yıldızlı bir otel yapma fikri şirketimizin planları arasında her zaman yer almıştı. Amacımız şirketimizin büyüyüp kök saldığı Ankara’da örnek bir işletme yaratmaktı.
Uygun lokasyon ve doğru proje çalışmalarımızı 2008 yılında tamamlayarak otelimizin inşaatına başladık. 2010 yılında ise Wyndham Hotels & Resorts’un kendini ispatlamış markası Ramada Plaza adıyla işletmeye başladık. O andan itibaren otelcilik ve turizm, şirketimiz bünyesinde öne çıkan bir alan oldu.
Otelimizin kısa zamanda yüksek hizmet standartlarına ulaşması sonucunda Wyndham Hotels yönetimiyle ortak karar alarak, otelimizi henüz dört yaşındayken tekrar renovasyona aldık ve grubun en prestijli markası olan Wyndham adıyla hizmet vermeye başladık.
Bu süre içerisinde Wyndham Ankara, iki defa üst üste Ace of Mice -Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin en iyi toplantı oteli ödülünü alarak çok önemli bir takdire layık görüldü.
Ayrıca 5 yıl boyunca üst üste Tripadvisor Mükemmellik Sertifikasını alarak “Hall of Fame” denilen en iyiler grubuna dahil olduk. Son olarak da 2 yıl üst üste Best of Wyndham ödülüne layık görüldük.
Wyndham Ankara, Ankara’da yerli ve yabancı önemli konukları ağırlayan bir otel. Markanın başkente kattığı değeri nasıl anlatırsınız?
Yıl içerisinde ağırladığımız konuklarımızın önemli bir bölümü yabancı misafirler. Çoğunlukla aldığımız tepkiler, bu insanların Ankara’ya gelirken düşündüklerinden çok daha iyisiyle karşılaştıkları yönünde.
İşletmemiz ve markamızın Ankara için bir elçi görevini üstlendiğini düşünüyoruz ve her gün bu anlayışla hizmet veriyoruz. Bununla birlikte tabiki işin bir de ekonomik yönü bulunmakta. Wyndham Ankara olarak katma değerli istihdam yarattığımıza inanıyoruz.
Yani, işletmemizde belli bir süre çalışan arkadaşlarımızın aldığı kurum kültürüyle birlikte daha nitelikli çalışanlar haline geldiklerine ve bunun da gelecekte bir katma değer yarattığını düşünüyoruz.
Yıllık misafir sayılarınızı paylaşabilir misiniz, yerli ve yabancı konuk olarak?
Yıllık olarak 50 bine yakın konaklama ve 100 bine yakın toplantı-organizasyon misafiri ağırlıyoruz. Konaklama amaçlı gelen misafirlerimizin yüzde 65’i yabancı. Toplantı ve organizasyon misafirlerimizin ise yüzde 25’i yabancı.
Restoranlarımızı ve diğer outletlerimizi de hesaba katarsak otelimiz yılda 200 bine yakın misafir ağırlıyoruz. Bu operasyonel yoğunluk içerisinde hizmet kalitemizi her zaman aynı yüksek seviyede tutarak hizmet vermeye devam ediyoruz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?