Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, SASA’yı satın aldıktan sonra çok büyük bir yatırım hamlesine başladıklarını belirterek, “Bir yıl önce polyester hammaddesi olan PTA’nın yatırımına başladık. 2023 yılının ilk altı ayında bu yatırımı tamamlayacağımızı öngörüyoruz.” dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen “Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar” isimli panelde konuşan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, şunları söyledi:

SASA’yı satın aldıktan sonra çok büyük bir yatırım hamlesine başladıklarını belirterek, “Geldiğimiz noktada 1 milyon 400 bin ton ürün üretiyoruz. Yeni yatırımlarımızın hepsini yeni teknolojilerle yaptık. Bir yıl önce polyesterin hammaddesi olan PTA’nın yatırımına başladık. 2023 yılının ilk altı ayında bu yatırımı tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Yumurtalık tesisi hayata geçince 13 milyon metrekarelik bir üretim alanına sahip olacağız. Şubat ayında tamamlanacağını düşünüyoruz. Hedefimiz, 1,6 milyon ton PTA üretmek. Bu yatırımla Avrupa dahil bölgenin en büyük petro kimya tesisi olacak. Ham petrolde dünyayla rekabet edebilecek altyapı oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

SASA’yı 2015’te satın aldıktan sonra 3 milyar dolarlık yatırımı tamamladıklarını açıklayan Erdemoğlu, “Türkiye’nin 1,5 milyar dolarlık ithalatını önlediğimizi düşünüyoruz, Önümüzdeki yatırımlarla beraber 10 yıl sonraki 25 milyar dolarlık cari açığımızın 15 milyar dolarlık kısmını Yumurtalık yatırımıyla engellemiş olacağız.” dedi.