Capital ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği ‘Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi’nde sektörün geleceği masaya yatırıldı. T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Şuayip Birinci’nin de konuşmasıyla katıldığı zirvede, sağlık sektörünün önde gelen isimleri önemli değerlendirmelerde bulundular.
Capital ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği ‘Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi’ online ve herkese açık olarak gerçekleşti.
Philips Türkiye ana sponsorluğunda, Abdi İbrahim İlaç destek sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık sektörünün ana kategorilerinde dijitalleşmenin ve teknoloji kullanımının etkileri tartışıldı.
T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin de konuşmasıyla iştirak ettiği zirvede; Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu, Türkerler Holding İcra Kurulu Başkanı Murat Papila, Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, Bulut Klinik Kurucusu Ali Hulusi Ölmez konuşmacı olarak kendi alanlarını değerlendirdi.
Bir cevap yazın