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Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında: MSB'den anlamlı kutlama videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115. kuruluş yıl dönümünü hazırlanan videoyla kutladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında: MSB'den anlamlı kutlama videosu

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"115 yıldır Türk milletinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, gök vatanın yılmaz bekçisiyiz. Şanlı tarihi, üstün fedakarlığı ve kahraman personeliyle milletimizin gururu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutluyor, görev başındaki tüm personelimize başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun."

Paylaşımdaki videoda ise Türk Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerinden görüntüler yer aldı.


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