Demir, yavru bakımında ilk günlerin çok kritik olduğuna dikkati çekerek, "Mama sıcaklığı, oda sıcaklığı çok önemli. Enfeksiyon kapmamaları için de koruma altında tutuyoruz." ifadelerini kullandı. Demir, 2025 yılında 200'e yakın hayvanın "yediemin" olarak kendilerine bırakıldığını dile getirerek, bunların arasında en fazla yılan, maymun ve kuş türleri olduğunu kaydetti.