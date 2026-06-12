Hem içme suyu hem elektrik: Singapur'un sıra dışı "Yüzen Güneş" projesi

Güneydoğu Asya'da küçük bir ada devleti olan Singapur, coğrafi sınırları nedeniyle uzun süredir benzersiz zorluklarla karşı karşıya. Sadece 734 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan ülke, dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri konumunda. Bu durum, şehir devletinin sürdürülebilir kalkınma arayışında yaratıcı çözümler bulmasını zorunlu kılıyor.

Singapur’un karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri enerji bağımlılığı. Ülke, elektrik ihtiyacının yaklaşık %95'ini ithal doğal gazdan karşılıyor. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar karşısında oldukça kırılgan olan bu durum, Singapur’un katlanamayacağı ekonomik ve stratejik bir risk teşkil ediyor.

Arazi sıkıntısına akıllıca bir çözüm

Eco News Online'de yer alan habere göre; karbon ayak izini azaltmaya ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye kararlı olan Singapur, yönünü güneş enerjisine çevirdi. Ancak ülkedeki ciddi arazi kıtlığı, geleneksel büyük ölçekli kara tabanlı güneş çiftliklerinin kurulmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu engeli aşmak isteyen şehir devleti, gözünü geniş su rezervuarlarına (baraj göllerine) dikti.

Bu stratejinin en somut ve etkileyici örneği, Tengeh Rezervuarı üzerinde hayata geçirilen devasa yüzen güneş çiftliği projesi oldu. Sembcorp Industries ve Singapur Ulusal Su Kurumu (PUB) iş birliğiyle inşa edilen bu tesis, dünyanın en büyük tam entegre yüzen güneş enerjisi sistemlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Tengeh rezervuarı projesinin öne çıkan özellikleri

Dehasal Ölçek: Proje, yaklaşık 111 dönümlük bir su alanını kaplıyor. Bu büyüklük, yaklaşık 45 futbol sahasına denk geliyor.

Yüksek Kapasite: Rezervuarın üzerine tam 122.000 adet güneş paneli yerleştirildi.

Güç Üretimi: Tesis, 60 megavat-pik (MWp) kapasiteye sahip. Bu güç, Singapur'daki 5 su arıtma tesisinin yıllık enerji ihtiyacını tamamen karşılamaya yetecek düzeyde elektrik üretiyor. Böylece Singapur’un su döngüsü sistemi tamamen yeşil enerjiyle çalışır hale geliyor.

Karbon Azaltımı: Projenin, yılda yaklaşık 32 kiloton karbon emisyonunu engellemesi bekleniyor. Bu da yollardan yaklaşık 7.000 otomobilin çekilmesiyle eş değer bir çevre faydası anlamına geliyor.

Çevresel zorluklar ve inovasyon

Su üzerine bu denli büyük bir altyapı inşa etmek ciddi mühendislik ve çevre zorluklarını da beraberinde getirdi. Mühendisler, panellerin su kalitesine zarar vermemesi, rezervuardaki biyolojik çeşitliliği ve su canlılarını olumsuz etkilememesi için özel olarak tasarlanmış, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullandı.

Ayrıca suyun doğal soğutma etkisi, panellerin karadaki benzerlerine kıyasla çok daha yüksek verimlilikle çalışmasını sağlıyor. Paneller aynı zamanda su yüzeyini kaplayarak buharlaşmayı azaltıyor ve böylece ülkenin kıymetli su kaynaklarının korunmasına da katkıda bulunuyor.

Geleceğe doğru temiz bir adım

Tengeh Rezervuarı yüzen güneş çiftliği, Singapur’un 2030 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesini dört katına çıkarma hedefine ulaşmasında kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Şehir devleti, yaratıcı mühendislik çözümleri sayesinde coğrafi kısıtlamaların sürdürülebilir bir geleceğe engel olamayacağını tüm dünyaya kanıtlıyor.