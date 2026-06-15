Kahramanmaraş OSB'de sanayinin enerji ihtiyacının yarısı güneşten: 40 GES devrede

Yenilenebilir enerji kapasitesini güçlendirmek amacıyla 2 milyon avro yatırım bedeliyle 5,39 megavat kurulu güce sahip bağımsız bir GES'i devreye aldıklarını ifade eden Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje, sanayinin enerji altyapısını güçlendirirken yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı hedeflemektedir. Günümüzde yenilenebilir enerji yatırımları artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Bu yatırım sayesinde sanayi tesislerinin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü temiz enerji kaynaklarından karşılanacaktır. Yatırım, hem enerji maliyetlerinin düşürülmesine hem de çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır."