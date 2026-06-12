Kalamar, barbun, iskorpit, kırlangıç... Kocaeli Körfezi'nde 30'a yakın tür yeniden görülmeye başlandı

İzmit Körfezi'nde sürdürülen dip çamuru temizliği çalışmaları, deniz ekosisteminde gözle görülür değişimlere yol açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla, körfezde bazı deniz canlısı türlerinin yeniden görülmeye başlandığı bildirildi.
1 Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan paylaşım
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
2 "Kalamar, kalem mercan, barbun, iskorpit ve kırlangıç gibi 30'a yakın önemli türün yuvalarına döndü"
Büyükakın paylaşımında, "'Körfez, yine ölüm kustu' manşetlerinden bugünlere... Dip çamuru temizliği çalışmalarının sonuçları, denizimizdeki yaşamın ne kadar hızlı canlandığını gözler önüne seriyor. Prof. Dr. Mustafa Sarı hocamız ve ekibi, yaptığı son dalışlarda kalamar, kalem mercan, barbun, iskorpit ve kırlangıç gibi 30'a yakın önemli türün yuvalarına döndüğünü görüntüledi." ifadelerini kullandı.
3 "Temizlendikçe canlı çeşitliliği arttı"
İzmit Körfezi temizlendikçe canlı çeşitliliğinin arttığını, ekosistemin yeniden nefes aldığını vurgulayan Büyükakın, bu kazanımların korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.