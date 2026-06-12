Kalamar, barbun, iskorpit, kırlangıç... Kocaeli Körfezi'nde 30'a yakın tür yeniden görülmeye başlandı

Büyükakın paylaşımında, "'Körfez, yine ölüm kustu' manşetlerinden bugünlere... Dip çamuru temizliği çalışmalarının sonuçları, denizimizdeki yaşamın ne kadar hızlı canlandığını gözler önüne seriyor. Prof. Dr. Mustafa Sarı hocamız ve ekibi, yaptığı son dalışlarda kalamar, kalem mercan, barbun, iskorpit ve kırlangıç gibi 30'a yakın önemli türün yuvalarına döndüğünü görüntüledi." ifadelerini kullandı.