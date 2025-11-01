Özgün klima özelliği ile bilinen Koçak Kanyonu alarm veriyor

Koçak Çayı’nın içinin, bitki aralarının ve kıyılarının çöplerle dolu olduğunu ifade eden Sürücü; "Yakında yağmurlarla birlikte çöpler yine Taşköprü’ye kadar taşınacak, köprünün kemerleri tıkanacak, sularla birlikte çöpler de köprünün üzerinden aşarak hem Ege Denizi’ne hem de Bafa Gölü’ne kadar ulaşacaktır. Denizlerimizi, göllerimizi, akarsularımızı kirleten, biyolojik çeşitliliğe büyük zarar veren atık sorununun çaresini aramaya gerek yok.

Bunlardan biri olan Koçak Kanyonunda herkesin gördüğü ve atılmaya devam eden atık kaynağının bir an önce kesilmesidir. Köşk Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğiyle bu sorun mutlaka çözülmelidir. Karayolları İl Müdürlüğü tarafından, atıkların buraya dökülmesinin önlenmesi için, kesilen bariyerlerin yerine acilen yenileri takılmalıdır. Koçak Kanyonu doğal bir alandır ve ortasından bir akarsu geçmektedir. Doğal alanlar ve akarsular kirletilmemeli, kirletenler hakkında ilgili kurumlar gerekli yaptırımları uygulamalı ve bu sorunun çözülmesi için işbirliği yapılmalıdır. Eşsiz güzellikte bitki topluluklarına ve anıtsallık kriteri taşıyan birçok ağaca sahip olan kanyonu hep birlikte korumamız mümkündür" şeklinde konuştu.