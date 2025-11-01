Özgün klima özelliği ile bilinen Koçak Kanyonu alarm veriyor

Köşk ilçesi sınırlarında yer alan ve doğal güzelliği ile misafirlerine görsel şölen sunan Koçak Kanyonu, yıllardır süregelen çevre kirliliği tehdidiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
Doğal peyzajı, zengin bitki örtüsü ve ortasından geçen Koçak Çayı ile Aydın’ın en önemli ekosistemlerinden biri olan kanyon, yıllardır gelişigüzel dökülen atıklarla kirleniyor. Traktörlerle getirilen kullanılmış eşyalar, plastikler, inşaat atıkları ve ilaç kutuları, yol kenarından aşağıya dökülerek çayın yatağına kadar ulaşıyor.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Koçak Kanyonu üzerinden bırakılan çöplere tepki göstererek bölgenin adeta vahşi depolama alanına döndüğüne dikkat çekti. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgedeki kirliliğin Büyük Menderes Nehri’ne ve oradan da Ege Denizi’ne kadar ulaştığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.
Yağmurlarla birlikte Koçak Çayı’na karışan çöplerin Büyük Menderes Nehri üzerinden Söke’deki tarihi Taşköprü’ye, oradan da Bafa Gölü ve Ege Denizi’ne kadar taşındığı vurgulayan Başkan Sürücü; "Büyük Menderes’e katı atıkları, çöpleri taşıyan birçok dereler ve çaylar bulunmaktadır.
Bunlardan birisi de Aydın’ın en güzel doğa alanlarından biri olan Köşk ve Efeler ilçelerini birbirinden ayıran kanyonun ortasından geçen Koçak Çayı’dır. Olağanüstü doğal peyzajı, jeolojik oluşumları, bitki çeşitliliği ve ortasından akan Koçak çayıyla doğal ekosistemlerin en güzel örneğini sunmaktadır. Böylesine önemli bir doğa harikasında 17 yıldır çözülemeyen bir sorun devam etmektedir.
Yaklaşık 300 metre yukarıdan traktörlerle getirilen kullanılmış eşyalar, plastikler, inşaat malzemeleri, ilaç kutuları gibi akla gelebilecek her türlü çöpler aşağıda bulunan Koçak çayına dökülmektedir. Dökülen çöpler bitki örtüsünün üzerinden aşağıda su kıyısına kadar inmekte, yağmurlarla birlikte çayın yükselen suları çöpleri Büyük Menderes Nehri’ne taşımaktadır. Ancak göz önünde olmasına rağmen 17 yıldır bir türlü bu sorun giderilememiştir" dedi.
Koçak Çayı’nın içinin, bitki aralarının ve kıyılarının çöplerle dolu olduğunu ifade eden Sürücü; "Yakında yağmurlarla birlikte çöpler yine Taşköprü’ye kadar taşınacak, köprünün kemerleri tıkanacak, sularla birlikte çöpler de köprünün üzerinden aşarak hem Ege Denizi’ne hem de Bafa Gölü’ne kadar ulaşacaktır. Denizlerimizi, göllerimizi, akarsularımızı kirleten, biyolojik çeşitliliğe büyük zarar veren atık sorununun çaresini aramaya gerek yok.
Bunlardan biri olan Koçak Kanyonunda herkesin gördüğü ve atılmaya devam eden atık kaynağının bir an önce kesilmesidir. Köşk Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğiyle bu sorun mutlaka çözülmelidir. Karayolları İl Müdürlüğü tarafından, atıkların buraya dökülmesinin önlenmesi için, kesilen bariyerlerin yerine acilen yenileri takılmalıdır. Koçak Kanyonu doğal bir alandır ve ortasından bir akarsu geçmektedir. Doğal alanlar ve akarsular kirletilmemeli, kirletenler hakkında ilgili kurumlar gerekli yaptırımları uygulamalı ve bu sorunun çözülmesi için işbirliği yapılmalıdır. Eşsiz güzellikte bitki topluluklarına ve anıtsallık kriteri taşıyan birçok ağaca sahip olan kanyonu hep birlikte korumamız mümkündür" şeklinde konuştu.