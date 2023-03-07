Tansu Yeğen, Appcircle'ın CEO ve kurucu ortağı oldu

Tansu Yeğen, Appcircle’a, son 4.5 yıldır Avrupa Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı ve 80'den fazla ülkenin bulunduğu bir bölgeyi yönettiği UiPath'ten katıldı.

Tansu Yeğen’in ekibe katılmasıyla ilgili olarak, Appcircle'ın kurucusu Osman Çelik, "Mobil dünya hızlı ve hatasız sürüm çıkmayı gerektiriyor. Kurumların yaşadıkları sorunları dikkate alarak bu süreçleri otomatikleştirmek amacıyla Appcircle’ı geliştirdik. Tansu'nun dünya çapındaki operasyonlarımıza liderlik etmesinden, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla daha derin ilişkiler geliştirecek olmasından dolayı heyecan duyuyoruz" dedi.

CEO ve Eş Kurucu Tansu Yeğen ise, Appcircle ekibine katılımı ile ilgili şunları söyledi:

"Kullanıcıların dünya ortalamasında günde 3 saat 45 dakika zaman geçirdikleri mobil uygulamalar artık tüm kurumlar için en önemli öncelik haline geldi. Appcircle, kurumların mobil uygulamalara yönelik artan talebe ayak uydurabilmesini ve sağladığı otomasyonla uygulamaların daha hızlı ve hatasız olarak mobil uygulama mağazalarında yayınlamalarını sağlıyor. Bu sayede yazılım geliştiriciler tekrar eden operasyonlar yerine sadece yazılım geliştirmeye odaklanıyor. Hedefim daha önce uluslararası şirketlerdeki tecrübelerimden yararlanarak Appcircle’ın önümüzdeki senelerde Amerikan borsalarında yer alması olacak. "

Almanya, Ukrayna ve Türkiye’de önde gelen teknoloji ve telekom şirketleri için satış yönetimi ve stratejisi, ortaklıklar ve operasyonlar konusunda 30 yıldan fazla deneyime sahip olan Tansu Yeğen, kasım ayında '2023 yılında Orta Doğu'da izlenmesi gereken en etkili 10 iş insanı' arasında gösterilmişti.

Appcircle hakkında

Appcircle, mobil uygulamaların “Sürekli Entegrasyonu” ve “Sürekli Teslimatı” için kullanımı kolay bir platform sağlıyor.

Bankacılık, telekom, sigorta, e-ticaret, tüketim malları satış ve dağıtım gibi sektörlerde stratejik mobil uygulamaları hayata geçirmek için Appcircle mobil Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat platformu çok sayıda kurum tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.