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Boyner Grup'ta iki üst düzey atama

Boyner Grup, yönetim kadrosunu güçlendirmek amacıyla üst düzey atamalar gerçekleştirdi.

05 Mart 2025 | 12:22
Boyner Grup'ta iki üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hopi Üst Yöneticisi (CEO) görevine Bülent Dölek, Boyner Grup İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı (CHRO) ve Boyner Büyük Mağazacılık Operasyondan ve Organizasyonel Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Yasemin Asar getirildi.

Dijital dönüşüm alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip Bülent Dölek, farklı sektörlerde pazarlama, finans ve reklam teknolojilerini bir araya getiren Hopi'nin 10'uncu yılında girdiği dönüşüm sürecine liderlik etmek üzere veri odaklı stratejiler geliştirecek. Dölek, Hopi'nin geniş veri altyapısı ve analitik gücünü kullanarak marka ortakları ve müşterilere daha fazla değer sunmak için çalışacak.

Yasemin Asar ise Boyner Grup'un insan odaklı yönetim anlayışını daha ileriye taşımak amacıyla sürdürülebilir büyüme, çalışan deneyimi, organizasyonel ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli sorumluluklar üstlenecek.

 

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Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
Aygaz, temettü kararını duyurdu
Akbank'tan temettü kararı
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
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Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
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