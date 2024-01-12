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Elite World Hotels & Resorts Pazarlama Direktörlüğü’ne Gizem Kılıçaslan atandı

Elite World Hotels & Resorts Pazarlama Direktörlüğü’ne Gizem Kılıçaslan atandı.

12 Ocak 2024 | 14:57
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Elite World Hotels & Resorts Pazarlama Direktörlüğü’ne Gizem Kılıçaslan atandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kılıçaslan, pazarlama iletişimi alanındaki güçlü deneyimi ile zincir bünyesindeki 10 otelin pazarlama süreçleri yanında kurumsal iletişim görevini de yürütecek.

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlayan Gizem Kılıçaslan, pazarlama iletişimi alanında pek çok eğitime katıldı. Yeditepe Üniversitesi-Sosyal Medya Yönetimi, IE Business School-Pazar Araştırmaları ve Tüketici Davranışları, Google-Dijital Pazarlama ve e-ticaretin Temelleri’nin de aralarında yer aldığı pek çok sertifikanın sahibi Kılıçaslan, iyi derecede İngilizce biliyor. Kılıçaslan, dünyada ve Türkiye’de tüm sektörlerde etkisini gösteren sağlık ve “iyi yaşam” trendlerini de yakın izleyerek bu alanda da uzmanlaşmak üzere Stanford University, Emory University gibi saygın kuruluşların sertifika programlarını tamamladı.

İletişim sektöründeki kariyerine online habercilikle başlayan Kılıçaslan, kariyerine lilabella.com, Ostem Implant, Bir Adım Sağlık, Pozitera Group, SNG Bilgi Teknolojileri’nde devam ederek pazarlama alanında uzmanlaştı. 

 

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