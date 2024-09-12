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GYİAD yeni genel sekreterini belirledi

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GYİAD), genel sekreterlik görevine, hem sivil toplum hem de özel sektör deneyimine sahip olan Esra Ergüven getirildi.

12 Eylül 2024 | 13:12
GYİAD yeni genel sekreterini belirledi

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), genel sekreterlik görevine Esra Ergüven’i getirdi. Lisans eğitimini pazar araştırmaları ve reklamcılık, yüksek lisans eğitimini ise yönetim ve organizasyon alanlarında yapan Ergüven, iş hayatına ilk adımını TÜSİAD’da attı. Burada uzun süre iletişim ve medya ile ilişkiler konusunda görev yapan Ergüven, The Coca-Cola Company ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nde (TÜBİSAD) sürdürdüğü kariyerinin ardından Sütaş’ta kurumsal iletişim müdürlüğünü üstlendi.

Esra Ergüven, GYİAD üyelerinin de sahiplendiği girişimcilik alanında aktif rol alarak, 2016 yılında çocuklara yönelik bir kitabevi ve atölyenin kuruculuğunu üstlendi. Sosyal sorumluluk ve girişimcilik alanındaki çalışmalarını danışmanlıklarla devam ettiren Ergüven, son olarak Günyüzü Derneği’nde, toplumsal barışa katkıda bulunan ve çocukların şefkatli iletişimle büyümesini hedefleyen, anne ve babalara yönelik projeler yürüttü.

25 yıla yaklaşan kariyerinde kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, sivil toplum örgütleri, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik ve proje yönetimi, kriz iletişimi gibi alanlarda yoğunlaşan Ergüven, Eylül 2024 itibariyle GYİAD’ın tüm faaliyetlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

 

 

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