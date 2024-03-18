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Haleon Türkiye’de üst düzey atama

Görevini Haleon Türkiye Pazarlama Direktörü olarak yürüten Gülden Duykan Kankotan, 1 Mart itibarıyla Haleon Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Strateji ve İnovasyon Direktörlüğüne atandı.

18 Mart 2024 | 11:58
Son Güncellenme: 18 Mart 2024 | 12:09
Haleon Türkiye’de üst düzey atama

Kankotan, yeni sorumluluğunda 45’den fazla ülkeyi içeren geniş bir coğrafyanın büyüme stratejisine ve Ağız Sağlığı ve OTC kategorilerinin inovasyonlarına öncülük edecek.

Tüketici sağlığı alanında lider konumda bulunan ve Sensodyne, Otrivin, Centrum, Advil, Voltaren gibi markaları bünyesinde barındıran Haleon’un Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Strateji ve İnovasyon Direktörü Gülden Duykan Kankotan oldu. Önde gelen FMCG ve İlaç şirketlerinde 20 yıllık deneyime sahip olan Kankotan, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldu. İş hayatına L’oreal Türkiye'de Ürün Müdürü olarak başlayan Kankotan, 2009-2012 yılları arasında Unilever'de Kişisel Bakım Kategori Müdürü olarak görev aldı. 2013-2020 yılları arasında ise Johnson & Johnson Türkiye‘de Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi.
 
Orta Doğu ve Afrika İnovasyon Stratejisine Yön Verecek
 
2020 yılında GlaxoSmithKline Türkiye Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörlüğüne atanan Kankotan, şirketin 18 Temmuz 2022'de Haleon’a dönüşmesiyle birlikte bu görevini Haleon çatısı altında sürdürmekteydi. Gülden Duykan Kankotan, yeni görevinde “Herkes için her gün daha sağlıklı bir yaşam mümkün“ mottosuyla Haleon’un Orta Doğu ve Afrika bölgesine ait 25’den fazla markanın daha çok haneye ulaşmasından sorumlu olacak. Kankotan, iş hayatının yanı sıra Mobil Pazarlama Derneği, Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu, Lead Network ve UN Women üyesidir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

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