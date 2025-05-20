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HCBS Bank'ın yeni genel müdürü Burçin Ozan oldu

Burçin Ozan, bugün itibarıyla HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı

20 Mayıs 2025 | 16:03
HCBS Bank'ın yeni genel müdürü Burçin Ozan oldu

Bankacılık sektöründe 23 yılı aşan tecrübeye sahip Burçin Ozan, 20 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla HSBC Bank A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 

Atama sonrasında açıklama yapan HSBC Bank A.Ş. yeni Genel Müdürü Burçin Ozan, “HSBC Grubu’nun 160 yıllık bilgi birikimi, deneyimi ve uluslararası bağlantılarının verdiği gücü arkamıza alarak, Türkiye’de 35 yıldır başarıyla devam eden faaliyetlerimizi, alanlarında çok yetkin ekibimizle birlikte, daha da ileriye taşıma hedefiyle bu görevi üstlenmekten büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyorum. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretmeye kararlılıkla devam edeceğizdedi.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Burçin Ozan, çalışma hayatına Andersen Danışmanlık firmasında başladı. Burada finans kurumları için  danışmanlık, denetim süreçleri, çeşitli birleşme ve satın alma projelerinde görev alan Ozan, 2002 yılında HSBC Türkiye’ye katıldı. Burçin Ozan, HSBC Bank A.Ş. finans ekibinde farklı ünvanlarda görev yaptığı süre boyunca bankanın sürdürülebilir büyümesine yönelik stratejik projelerde önemli roller üstlendi.  2015 yılında HSBC Bank A.Ş. Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Burçin Ozan, 2021 yılından bu yana Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktaydı. 2016-2019 yılları arasında HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlenen Ozan, halen HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor.

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Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
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Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
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