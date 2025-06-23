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Hepsipay'de üst düzey atama

Hepsipay Genel Müdürlük görevine Yudum Tokgöz Erdur getirildi.

23 Haziran 2025 | 17:30
Hepsipay'de üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdur, gerekli yasal izinlerin tamamlanmasının ardından 1 Temmuz itibarıyla görevi Ozan Bayülgen'den devralacak.

Finans ve ödeme sistemleri alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Erdur, kariyerine 2002'de Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nde üye marka yönetimi alanında başladı.

Bonus, Miles&Smiles ve American Express gibi markalar için geliştirdiği stratejilerle marka bilinirliği ve müşteri sadakatine katkı sağladı. Ayrıca Beymen'de Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı dahil olmak üzere çeşitli yönetim görevlerinde bulundu.

2024'ten bu yana Hepsipay Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Erdur, şirketin ticari stratejilerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında aktif sorumluluk üstlendi.

Erdur, yeni göreviyle birlikte pazarlama yönetimi, analitik yetkinlikler, müşteri ilişkileri yönetimi ve stratejik planlama alanlarındaki deneyimiyle Hepsipay'in fintek ekosistemindeki büyümesine liderlik edecek.

 

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
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