İşbir Sünger ve İşbir Yatak Genel Müdürü Cihan Çavdar oldu

2003 yılından bu yana İşbir Sünger’de önemli görevler üstlenen ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan Çavdar, İşbir Sünger ve İşbir Yatak Genel Müdürü olarak yenilikçi çalışmalara imza atacak.

Lise eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü’ne girmeye hak kazanan Cihan Çavdar, yüksek lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümü ile tamamladı. Lisans eğitimi sürecinde polimer kimyasına duyduğu ilgi, onu poliüretan ve sünger sektörüne yönlendirdi. Bu alandaki ilk deneyimini üniversite yıllarında İşbir Sünger’de yaptığı staj sırasında kazandı ve böylece kariyerinin temel taşlarını oluşturan yolculuk başladı.

İşbir Sünger Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çavdar, şirketteki kariyerine İşbir Sünger ve İşbir Yatak Genel Müdürü olarak devam edecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, estetik bakış açısı, ekip odaklı yönetim anlayışı ve dönüşümcü liderlik vizyonuyla şirketin büyüme yolculuğuna güçlü bir ivme kazandıracak olan Cihan Çavdar, stratejik bakış açısıyla şirketin sektörde elde ettiği yenilikçi ve rekabetçi konumunu güçlendirmeye devam edecek.