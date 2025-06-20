Küresel beyin avcıları İstanbul’da buluştu

Üst düzey yönetici araştırma ve liderlik gelişimi alanında dünya çapında faaliyet gösteren Transearch International, 2025 Küresel Zirvesi’ni İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirdi. 43 ülkeden gelen yönetici ortaklar ve global konsey üyeleri, bu yılki zirvede “Connect. Challenge. Celebrate. – Birlikte ol. Güçlükleri aş. Başarıyı kutla.” teması altında bir araya geldi.

60’tan fazla ofisiyle dünya çapında faaliyet gösteren Transearch International’ın İstanbul’daki zirvede, Transearch'ün bilimsel altyapıya dayalı yetenek değerlendirme modeli olan Orxestra®, vaka analizleri üzerinden detaylı şekilde ele alındı. Modelin organizasyonel başarıya etkisi ve farklı pazarlardaki uygulanabilirliği, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

FARKLI KÜLTÜRLER BULUŞTU

Türkiye’den FLO Group’un İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çolak, şirketin “Great Place to Work” yolculuğunu ve bu süreçte elde edilen iç görülerin olduğu kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Zirveyle ilgili değerlendirmede bulunan Transearch Türkiye Yönetici Ortağı Murat Öztürk, konuyla ilgili şunları söyledi: “Küresel buluşmamız yalnızca bilgiyi değil; farklı kültürleri, bakış açılarını ve gelecek vizyonunu da bir araya getirdi. ‘Connect. Challenge. Celebrate.’ teması bu anlamda oldukça kapsayıcıydı: Birlikte bağlantı kuruyor, birbirimizi düşünmeye ve güçlükleri aşmaya teşvik ediyor, başarılarımızı ise birlikte kutluyoruz. Küresel iş dünyasının yeni zorluklarla şekillendiği bir dönemde, İstanbul gibi kültürel açıdan zengin ve stratejik bir şehirde bir araya gelmek büyük bir ayrıcalıktı.”