ARA
DOLAR
39,86
0,22%
DOLAR
EURO
46,65
0,25%
EURO
GRAM ALTIN
4251,69
-0,09%
GRAM ALTIN
BIST 100
9301,05
-1,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

L'Oreal Grup'ta üst düzey atama

L'Oreal Grup'un genel merkezine bağlı Avrupa Orta Ölçekli Ülkeler Tüketici Ürünleri Genel Müdürü görevine Sinem Sandıkçı Gökçen getirildi.

25 Haziran 2025 | 12:41
L'Oreal Grup'ta üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 4 yıldır L'Oreal Türkiye'yi yöneten Gökçen'in yeni görevi 25 Avrupa ülkesinin bağlı olduğu bölgeyi kapsayacak. Gökçen, sorumlu olduğu bölgede şirketin en büyük bölümünü yönetecek.

Sinem Sandıkçı Gökçen, 2000'de adım attığı L'Oreal'in çeşitli iş birimlerinde ve farklı kademelerde pazarlama, marka geliştirme, satış, kurumsal iletişim, dijital direktörlük, iş birimi genel müdürlükleri gibi görevler üstlendi. Bu görevlerin ardından Gökçen, 2021'de markanın Türkiye'deki "ilk Türk ve kadın Ülke Müdürü" oldu.

Gökçen'in liderliğinde, L'Oreal Türkiye yaptığı stratejik atılımlarla cirosunu ve pazar payını çok önemli ölçüde artırarak liderliğini pekiştirirken, büyüme, inovasyon ve yetenekleri sağlayan bir ülke olarak Türkiye'nin grup içindeki konumunu güçlendirdi.

Şirketin tüm paydaşlarıyla ilişkilerini ve kurumsal itibarını önceliklendiren Gökçen, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle de önemli katkılar sağladı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4251,69 -0,09%
  • ALTIN ONS 3318,19 -0,29%
  • BIST 100 9301,05 -1,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,68 0,193%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36404 -0,0011%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,75 0,1491%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,8584 0,216%
  • EURO/DOLAR 1,1692 -0,0966%
  • EURO/TURK LIRASI 46,6497 0,2525%
  • STERLIN/DOLAR 1,37297 0,0306%
Borsa Haberleri
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
GERİ
İLERİ
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}