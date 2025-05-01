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TAMPF’nin yeni başkanı Ahmet Şükrü Yanıkoğlu oldu

Türkiye'deki organize perakende sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’nun (TAMPF) yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Şükrü Yanıkoğlu oy birliği ile seçildi.

24 Nisan 2025 | 11:55
TAMPF’nin yeni başkanı Ahmet Şükrü Yanıkoğlu oldu

TAMPF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun genel merkezinde yapılan 7. seçimli olağan genel kurulunda, yönetim kurulu başkanı, tüm üyelerin oy birliğiyle seçtiği Ahmet Şükrü Yanıkoğlu oldu.

Genel Kurul ve seçim sonrası söz alan Yanıkoğlu yaptığı açıklamada, sektör temsilcilerine kendisini bu önemli göreve layık gördükleri için teşekkür etti.

Yanıkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sektörümüzün hem organize perakendeyi hem de alışverişlerini temsil etme gibi önemli bir misyona sahip olan bu en üst çatı kuruluşunun 7. dönem yönetim kurulu başkanı olarak seçilmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Geçmiş dönemlerde yapılan, sektör için son derece faydalı faaliyetlere ilave olarak TAMPF çatısı altında, ülke ekonomisi ve refah seviyesine katkıyı sürdürmeye, tüketici faydası ve ülke ekonomisine katkı için modern perakendenin ve alışveriş merkezlerinin işbirliğini artırmaya, 10 seneyi aşkın süredir süren uzlaşma içinde çalışmaya ve ülke ekonomisi için sektörümüzün çarpan etkisi ile fayda üretmeye devam edeceğiz."

Galip Aykaç'ın divan başkanı olarak yönettiği toplantı, yeni çalışma dönemi için dilek ve temennilerin sunulması ile sona erdi.

 

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