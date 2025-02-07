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Teknoloji dünyasında önemli atama

Ozan Tekin, Admizu’nun genel müdür yardımcısı olarak görev yapacak.

07 Şubat 2025 | 14:08
Teknoloji dünyasında önemli atama

Uluslararası teknoloji ve mobil pazarlama sektöründe 17 yıllık deneyime sahip olan Ozan Tekin, Admizu’ya İş Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu olan Tekin, Harvard Business School’un online ‘İş Stratejisi’ sertifika programını başarıyla tamamladı.

Kariyerinde fintech ve mobil ödeme alanlarında operasyon, ürün yönetimi, iş geliştirme ve pazarlama süreçlerinde önemli görevler üstlendi. Dijital mobil pazarlama konusunda uzman olan Tekin, uluslararası bir şirketin Türkiye pazarına giriş stratejisini yönetti. Bu süreçte yerel bir ekip kurarak satış ve müşteri ilişkileri yönetiminde etkin rol oynadı. Aynı zamanda şirketin teknoloji lansmanlarında öncü rol üstlenerek teknopark iş birlikleri ve yatırım teşvik programlarına katılım sağladı.

Daha önce İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) Türkiye Şubesi’nde markasını temsil eden Tekin, Dubai, Marbella ve Köln gibi yerlerde önemli uluslararası fuarlarda iş birlikleri geliştirdi. Bankalar, fintech kuruluşları ve e-ticaret şirketleriyle yaptığı stratejik anlaşmalarla sektörde önemli bir yer edindi. Ozan Tekin, edindiği geniş deneyim ve stratejik vizyonuyla Admizu’da iş operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

‘TÜRKİYE BÜYÜK BİR POTANSİYEL BARINDIRIYOR’

Türkiye pazarına giriş yaptığını açıklayan Admizu, dijital dönüşüm, yapay zeka tabanlı çözümler ve yenilikçi yazılım teknolojileriyle iş dünyasına güç katmaya hazırlanıyor. Admizu’nun Türkiye’deki yatırımlarıyla yerel işletmelere yüksek performanslı ve verimli çözümler sunmayı hedeflediğini söyleyen Ozan Tekin, konuyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu: "Türkiye, genç nüfusu ve dinamik iş gücüyle teknoloji sektörü için büyük bir potansiyel barındırıyor. Admizu olarak, bu potansiyeli desteklemek ve yerel işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde yanında olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz, Türkiye’deki işletmelere sürdürülebilir büyüme sağlayan yenilikçi teknolojiler sunmak.”

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
ABD'den yeni açıklama gelmeyince Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu (31 Ocak)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 500
ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık sözleşme
Borsa İstanbul'da gong Destek Finans Faktoring için çaldı
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Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması var
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