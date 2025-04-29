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Ulaş Civil, Concentrix Türkiye’nin genel müdürü oldu

Concentrix grup şirketlerinden Teknofix’in Genel Müdürü ve aynı zamanda uluslararası operasyonların lideri olan Ulaş Civil, 8 Nisan 2025 itibarıyla Concentrix Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

29 Nisan 2025 | 10:45
Ulaş Civil, Concentrix Türkiye’nin genel müdürü oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaş Civil, yeni görevinde Concentrix Türkiye’nin yanı sıra grup şirketlerinin genel yönetiminden de sorumlu olacak. 

Ulaş Civil, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine telekomünikasyon sektöründe adım attı. Borusan Telekom ve Turkcell Superonline gibi sektörün önde gelen firmalarında çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. 2012 yılında Bircom’da başlattığı kurum içi girişimcilik projesi, 2015 yılında Teknofix adıyla bağımsız bir şirkete dönüştü. Civil burada kurucu genel müdür olarak şirketin liderliğini üstlendi. 

Teknofix, 2018 yılında Fransa merkezli global müşteri deneyimi devi Webhelp SAS çatısı altına katılarak uluslararası bir yapının parçası haline geldi. 2023 yılında ise Webhelp’in Concentrix ile birleşmesiyle birlikte Civil, hem yerel hem de uluslararası operasyonlara liderlik etmeye devam etti. 

 

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Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
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Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
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