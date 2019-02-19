Dört dörtlük iş oteli
Bir iş seyahatinde ihtiyacınız olan her şey…
Mistral Tower projesi içerisinde konumlanan Four Points by Sheraton İzmir, 8 bin metrekarelik bir alan içerisinde, 110 odası, 5 toplantı odası ve 1 adet restoran ve bar ile hizmet veriyor. Otel, devasa terasları ve yüksek teknolojiye sahip ferah odalarıyla konuklarına optimum bir rahatlık teklif ediyor. Büyük teraslar, konuklarına eşsiz bir körfez manzarası sunarken, süit ve standart odalara alternatif oluşturan özel odalar ise farklı ihtiyaç ve istekler için inşa edildi. Buna ek olarak otel, konuklarının ihtiyaçları olan her şeye çok kolayca ulaşabileceği alışveriş merkezi, gurme marketler, ofisler ve rezidansları içerisinde bulunduran kompleks bir yapıyı da bünyesinde bulunduruyor. Toplu taşıma kullanmak isteyen konuklar için ise İzmir Sanayi Metro İstasyonu 5 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunuyor.
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