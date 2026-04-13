13 Nisan 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 13 Nisan 2026 sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları yakından takip edilirken, piyasalardaki son durum merak ediliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…
13 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.789,9 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.482 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 22.896 TL
- Tam altın satış fiyatı: 44.733,94 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.619 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.721,6 dolar