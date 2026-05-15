15 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, yatırımcılar 15 Mayıs 2026 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel fiyatları araştırıyor. Altın alış-satış rakamları yakından takip edilirken, "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusu da gündemde yer alıyor. İşte 15 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları…

15 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.712,8 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.982 TL,

Yarım altın satış fiyatı: 21.957 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.318,24 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.773 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.567 dolar

