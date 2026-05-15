TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ait ücretli çalışan istatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 320 bin 850 kişi iken, 2026 yılı Mart ayında 15 milyon 601 bin 250 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2026 Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,7 oranında azaldı.

İnşaat sektöründe ise yüzde 6,4, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 oranında artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısında aylık artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2026 Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı.

İnşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,2 oranında artış gösterdi.