Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) yarışmasının sondan bir önceki etabı olan test sürüşleri TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirildi.

ZF Aftermarket ana destekçiliğinde; arabam.com, Bridgestone, Shell Helix Motor Yağları ve TOSFED İstanbul Park katkılarıyla düzenlenen yarışmanın test sürüşleri tamamlandı.

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri, Şubat 2025-Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından finale kalan BMW iX3, BYD SEALION 7, Citroën C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F modellerini detaylı şekilde inceledi.

Test sürüşleri kapsamında otomobiller; yol tutuşu, sürüş performansı, ergonomi, güvenlik donanımları, teknolojik özellikler, enerji verimliliği, donanım seviyesi ve fiyat-performans dengesi gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi. Ayrıca finalist markaların temsilcileri de araçlarının öne çıkan özelliklerini ve teknolojilerini OGD üyelerine bir kez daha anlatma fırsatı buldu.

“Türkiye'de Yılın Otomobili” 23 Haziran’da açıklanacak



Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışmada, OGD üyelerinin puanlaması sonucunda belirlenecek kazananlar, 23 Haziran’da “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” ödül töreninde açıklanacak.

Ana ödülünün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller gala gecesinde sahiplerini bulacak. Buna ek olarak “Jüri Özel Ödül” de takdim edilecek.

