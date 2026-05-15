Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Başvuru süreci ve şartlara ilişkin detaylar merak edilirken, adaylar "GSB personel alımı başvuruları ne zaman? Başvurular nasıl yapılacak?" sorularına yanıt arıyor.
1 Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alım sürecinin başladığını duyurdu.
2 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları, 18-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
3 Hangi birimlerde personel alımı yapılacak?
Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, lise ve dengi okullardan mezun 783 destek personeli (temizlik), 114 elektrik tesisatçısı, 121 sıhhi tesisatçı, 204 iklimlendirme personeli, 180 havuz suyu operatörü ve 58 marangoz olmak üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacak.
4 Başvurular nasıl yapılacak?
Personel alımı için başvurular kariyerkapisi.org.tr adresi üzerinden yapılacak.