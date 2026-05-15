Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 610 personel alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, lise ve dengi okullardan mezun 783 destek personeli (temizlik), 114 elektrik tesisatçısı, 121 sıhhi tesisatçı, 204 iklimlendirme personeli, 180 havuz suyu operatörü ve 58 marangoz olmak üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alınacak.