İkinci el otomobil piyasasında Nisan analizi: İlan fiyatları dengeleniyor

İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, mart ayında 901.156 TL olan ilan fiyatları nisan ayında ortalama 912.045 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar bir önceki aya göre %2,85 düşüş gösterdi.



arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili “2026’nın başlarında sıfır araç satışları, geçen yılın sonuna göre oldukça yavaşladı. Talep tarafındaki daralma ve tüketicinin alım gücündeki baskı, sıfır araç satışlarında düşüş eğilimini beraberinde getirdi. İkinci el piyasasında ise geçen yıl aynı dönemle kıyasladığımızda ilk üç ayda düşüş yaşanmadı. Çünkü sıfır araçlarda bütçesine uygun seçenek bulamayanlar, daha ulaşılabilir olan ikinci ele yönelmeye devam etti.

Öte yandan mayıs ayında döviz kuru, lojistik giderleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim gibi sebeplerle araç fiyatlarına zam gelmesi bekleniyordu. Ancak satış hedefleri doğrultusunda bazı markalar zam yapmak yerine nisan ayından itibaren kampanyalara ve kredi desteklerine ağırlık verdi. Buna rağmen tüketicinin sıfır araca yönelmekte temkinli davrandığı görülüyor.

Nitekim Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMD) verilerine göre nisan ayında sıfır otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6,12 düştü. Fiyat hassasiyeti devam ederken, sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarındaki hareketliliği de destekledi. İkinci ele olan bu talebe rağmen fiyatların artmaması, piyasanın fiyat açısından oturmaya devam ettiğini ve sağlıklı bir dengeye kavuşmaya doğru ilerlediğini gösteriyor. arabam.com’daki ilanların reel fiyatlarının %2,85 düşmesi de bu görüşü destekliyor. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda ise nisan ayının geçen yıla göre daha yavaş geçtiğini de söylemek mümkün” açıklamasında bulundu.





26 yıldır 2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un nisan ayı ilanlarında ise trendler şöyle gelişti:



İlanlarda en çok görülen marka ve modeller



Nisan ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında bakıldığında ise nisan ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.



1.000.000 TL altı araç ilanları ağırlığını koruyor



arabam.com verilerine göre, nisan ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı %31 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar %27, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler %19, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler %9, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise %14 oranında pay aldı.

İlanlardaki yaş aralıkları



Nisan ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, %25,4 olarak gerçekleşti. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı %17 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı %30,6 oldu. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı %11,3 olarak kaydedildi. 20 yaş ve üzerindeki araçlar ise %15,7 oranında pay aldı.

Yakıt tipine göre araçların ilan oranları



arabam.com’da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, nisan ayında benzinli araçların ilan oranı %30,9 olarak gerçekleşti. Dizel araçların ilan oranı %47,3, LPG’li araçların ilan oranı %18, elektrikli araçların ilan oranı %1,4 ve hibrit araçların ilan oranı %2,5 olarak kaydedildi.