15 Nisan 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasındaki hareketlilik sürerken, yatırımcılar gram, çeyrek ve yarım altının son fiyatlarını araştırıyor. 15 Nisan 2026 sabahında altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar…

Ekonomist
Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından izlenirken, yatırımcıların odağında gram, çeyrek ve yarım altın yer alıyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle fiyatlardaki seyir merak edilirken, 15 Nisan 2026 sabahı itibarıyla altın piyasasında son durum ne? İşte altın piyasasında son durum...

15 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 6.932,2 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 11.420 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 22.909 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 44.913,07 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.610 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.821,3 dolar 

