25 Nisan 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son değişimler yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor. 25 Nisan 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları yakından takip edilirken, piyasalarda oluşan güncel seviyeler merak ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? İşte altın piyasasında son durum…
25 Nisan 2026 Çarşamba günü güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.815 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.212 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 22.383 TL
- Tam altın satış fiyatı: 44.392,59 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.631 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.709,3 dolar