Tarımın geleceği için dönüşüm zamanı

İklim krizi, su kıtlığı ve artan nüfus baskısı… Tüm bu başlıklar, tarımın artık çiftçilerin dışında, büyük şirketlerin de sorumluluk alanına girdiğini ortaya koyuyor.
Ekonomist’in 29 Mart - 11 Nisan 2026 tarihli sayısından
Bugün sürdürülebilirliği odağına alan şirketler, tarımı desteklemeyi bir sosyal sorumluluk projesi olmanın ötesinde, geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyor. Erikli’den Eti’ye, CarrefourSA’dan Anadolu Efes’e kadar pek çok şirket, bu alanı farklı projelerle destekliyor. 130 yılı aşkın köklü geçmişe sahip Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren İGSAŞ da tarıma yönelik çalışmalarıyla öne çıkıyor.
Otoparkta dikey tarım
Başta üre gübresi olmak üzere temel gübre çeşitleri ve katma değerli ürün grupları üreten İGSAŞ, üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında ‘milli sanayi, milli tarım’ mottosuyla AR-GE merkezinde birçok proje yürütüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen ve ilk olma özelliği taşıyan “İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve AR-GE Merkezi” projesinin de çözüm ortağı olan şirket, İstanbul’daki Kağıthane Belediyesi’nin tahsis ettiği Yeni Kültür Merkezi binasının eksi sekizinci katında bulunan otopark alanında, eksi 30 metre derinlikte dikey tarım çalışmaları yapıyor.
Gezici tarım konteynerleri
Öte yandan sürdürülebilir ve yenilikçi tarım teknolojilerini gençlerle buluşturmak amacıyla üniversite kampüslerinde mobil dikey tarım konteyneri da kurduklarından söz eden Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Yıldız, ilk uygulamayı Yeditepe Üniversitesi kampüsünde hayata geçirdiklerini söylüyor.
“Projeyle birlikte tek seferde sekiz bin kök bitki yetiştirilebilecek. 100’den fazla öğrenci, yıl boyunca topraksız tarım, iklim kontrolü ve veri analitiği konularında uygulamalı eğitim alacak. Toplanan veriler ise tarımsal otomasyon, iklim optimizasyonu ve sürdürülebilir üretim teknikleri için araştırmalarda kullanılacak” diye konuşan Yıldız, sanayide ve tarımda suyun geri kazanımının, iklim kriziyle mücadelede sahip olduğu kritik rolün bilinciyle bu alanda da önemli projeler hayata geçirdiklerini belirtiyor.
Atık su geri kazanımı
Bu çerçevede; Kütahya fabrikalarında Dom devir daim pompalarında salmastra suyu geri kazanımı ve SNA1 İşletmesi kolektörlü su geri kazanımı projelerini devreye alan şirket, günlük 124 ton, yılda 40 bin 920 ton suyu yeniden sisteme kazandırıyor. Öte yandan Antalya tesisinde hayata geçirilen atık su geri kazanım projesi sayesinde de bertarafa gönderilen yıllık atık suyun yüzde 90 oranında azaltılarak 78 tona indirildiğine değinen Yıldız, 702 ton suyu, üretim ve temizlik süreçlerinde yeniden kullandıklarını söylüyor. Yıldız, “Tamamını özkaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz 10 milyon Euro tutarındaki RO (Reverse Osmosis) Deniz Suyu Arıtma Projesi ise üretim süreçlerimizde su arz güvenliğini sağlamak ve tatlı su kaynaklarının korunmasına katkı sunmak amacıyla geliştirildi” şeklinde konuşuyor.
Çiftçilere eğitim veriliyor
Proje kapsamında kurulacak tesis, deniz suyunu ileri arıtma ve ters ozmoz teknolojileri ile saf suya dönüştürecek. Böylece İGSAŞ’ın yıllık yaklaşık 1 milyon metreküp seviyesindeki su tüketiminin büyük bölümü deniz suyundan karşılanacak. Projenin devreye alınmasıyla birlikte günlük yaklaşık 2 bin 700 metreküp, aylık ise yaklaşık 83 bin metreküp tatlısuyun kullanılmaması sağlanacak. RO projesinin Türkiye’nin net ithalatçı olduğu üre gübresinde yerli üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını da vurgulayan Yıldız, “Tesisi 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alınmasını planlıyoruz” diyor.
Şirket, kurulumu devam eden ‘Yeşil Amonyak Pilot Tesisi’ ile de sürdürülebilir gübre üretimine yönelik yenilikçi teknolojiler geliştirirken, yıllık yaklaşık 1 milyon ton karbon emisyonu azaltımı planlıyor. Öte yandan ‘Toprağın İzinde’ ve ‘Toprağıma Minnettarım’ projeleri kapsamında çiftçilere doğru gübreleme, sulama teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda eğitimler vererek tarımsal verimliliğin artırılmasına da katkı sağlanıyor.