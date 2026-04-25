Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu

Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftayı ortalama yüzde 1,23 düşüşle tamamlarken, altının gram fiyatı yüzde 2,40 geriledi. Aynı dönemde euro/TL yüzde 0,61 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,38 yükseliş gösterdi.

Anadolu Ajansı
Bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. BIST 100 endeksi, en düşük 14.212,29 puanı ve en yüksek 14.616,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,23 altında 14.409,07 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,40 azalışla 6 bin 859 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 düşüşle 46 bin 205 liraya geriledi.

Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu

Dolar yükseldi, euro düştü

Geçen hafta sonu 11 bin 772 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,41 azalarak 11 bin 489 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 artarak 45,0240 lira olurken, euro yüzde 0,61 azalışla 52,7850 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,03 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.

