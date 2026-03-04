DMM'den 'Trump'ın Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdiği' iddialarına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Trump'ın Türkiye'ye saldırı talimatı verdiği" ve "Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarının kaldırılması karşılığında gizli bir askeri planın parçası olduğu" yönündeki tüm iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu paylaşımların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

"Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak, dış politikasını ve güvenlik kararlarını kendisi belirlemekte"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan DMM, Türkiye'nin İran'a karşı savaşa girmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi:

"Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak, dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir. Türkiye'nin İran'a karşı savaşa girmesi ve bu amaçla CAATSA yaptırımlarının kaldırılması dahil herhangi bir şart sunması gibi bir durum da söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."